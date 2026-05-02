Un român angajat doar opt zile într-un depozit a reușit să fure produse Apple și Samsung în valoare de peste 160.000 de euro

1 minut de citit Publicat la 23:30 02 Mai 2026 Modificat la 23:30 02 Mai 2026

Bărbatul ar fi modificat etichetele de livrare, folosind identități false. Foto: Getty Images

Un român în vârstă de 47 de ani a ajuns în fața instanței din Regensburg, după ce ar fi lucrat doar opt zile la un depozit de produse electronice și ar fi reușit, împreună cu un complice, să provoace un prejudiciu de aproximativ 160.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, Cristinel D. s-ar fi angajat în vara anului 2024, alături de un cunoscut, la un distribuitor de echipamente IT din Bavaria, specializat în produse Apple și Samsung. Cei doi lucrau în departamentul de expediere, unde aveau sarcina de a pregăti comenzile și de a le trimite către clienți.

În loc să expedieze coletele la destinatarii reali, bărbatul ar fi modificat etichetele de livrare, folosind identități false. Astfel, pachetele ar fi ajuns în puncte de ridicare alese de el, nu la cumpărători. Din punct de vedere legal, faptele sunt încadrate ca fraudă informatică și fals, nu ca furt.

Anchetatorii susțin că, prin această metodă, ar fi fost redirecționate 39 de colete care conțineau telefoane, laptopuri și alte produse scumpe, valoarea totală fiind de aproximativ 160.000 de euro.

Cazul a ieșit la iveală în urma unui control rutier pe o autostradă din apropiere de Nuremberg. Polițiștii au descoperit în mașina bărbatului mai multe pachete, în valoare de circa 30.000 de euro. Restul bunurilor, estimate la aproximativ 130.000 de euro, nu au mai fost găsite, iar anchetatorii bănuiesc că ar fi fost vândute în afara țării.

În fața instanței, Cristinel D. a recunoscut faptele și a declarat că a recurs la acest gest din cauza problemelor financiare apărute după pandemie, invocând costurile legate de îngrijirea mamei bolnave și școala privată a fiicei.

Judecătorii au ținut cont de faptul că nu avea antecedente penale și au decis o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. Complicele său este în continuare în libertate.