„Ar fi trebuit să prevenim abuzuri, acum le facilităm”. Angajații Palantir încep să se întrebe dacă sunt de partea greșită a istoriei

8 minute de citit Publicat la 23:45 02 Mai 2026 Modificat la 23:48 02 Mai 2026

Protest în Germania după ce au apărut informații privind un posibil contract între Palantir și Guvern. Foto: Getty Images

Angajații Palantir sunt din ce în ce mai îngrijorați de direcția în care merge compania și încep să pună la îndoială angajamentele firmei fondate de miliardarul Peter Thiel față de libertățile civile. Legăturile strânse cu Administrația Trump, contractul cu Departamentul Homeland Security (DHS) pentru ICE, dar și lovirea unei școli din Iran i-au făcut pe mulți dintre angajați să se simtă rușinați de locul lor de muncă și să se teamă că au contribuit, fără să vrea, la abuzuri. „Ar fi trebuit să prevenim abuzuri, acum le facilităm”, a spus un angajat dezolat pentru Wired, care a obținut mai multe astfel mărturii din compania unde secretomania e cultură organizațională.

Angajați actuali și foști au început să tragă semnale de alarmă încă de toamna trecută. Atunci, Palantir s-a transformat în coloana vertebrală tehnologică a aparatului de aplicare a politicilor de imigrație al lui Trump, oferind software pentru identificarea, monitorizarea și sprijinirea deportării imigranților în numele DHS.

„Urmărești cum Palantir alunecă spre fascism?”, l-a întrebat un fost angajat al companiei pe un fost coleg. „Acesta a fost salutul”, a explicat interlocutorul său pentru Wired, explicând că există sentimentul printre foști și actuali angajați că ceva „pare greșit” la Palantir.

Fondată cu investiții de la CIA, numită după un obiect magic atotvăzător

Palantir a fost fondată cu investiții inițiale de capital de risc din partea CIA într-un moment de consens național după atacurile din 11 septembrie 2001, când mulți considerau că lupta împotriva terorismului în străinătate este cea mai importantă misiune a Statelor Unite.

Compania, cofondată de miliardarul din tehnologie Peter Thiel, vinde software care funcționează ca un instrument puternic de agregare și analiză a datelor, utilizat de la companii private până la sistemele militare ale armatei SUA.

În ultimii 20 de ani, angajații au putut accepta criticile externe intense și conversațiile stânjenitoare cu familia și prietenii despre faptul că lucrează pentru o companie al cărei nume face referire la orb-ul atotvăzător corupt din operele lui J.R.R. Tolkien.

Dar, la un an de la al doilea mandat al lui Trump, pe măsură ce Palantir își consolidează relația cu o administrație pe care mulți angajați o consideră destabilizatoare pe plan intern, aceștia încep să ridice aceste preocupări și în interiorul companiei. „Războiul împotriva imigrației”, conflictul din Iran și chiar manifestele publicate de companie i-au forțat pe mulți angajați să reflecteze asupra rolului pe care ei înșiși îl joacă în companie.

„Angajăm cei mai buni și mai inteligenți oameni pentru a ajuta la apărarea Americii și a aliaților săi și pentru a construi și implementa software-ul nostru în sprijinul guvernelor și companiilor din întreaga lume. Palantir nu este un monolit de convingeri și nici nu ar trebui să fie.

Ne mândrim cu o cultură a dialogului intern intens și chiar a dezacordurilor pe teme complexe. Așa a fost de la fondare și așa este și astăzi”, a declarat un purtător de cuvânt al Palantir.

„Povestea Palantir, așa cum a fost spusă intern și angajaților, era că după 11 septembrie am știut că va exista o mare presiune pentru securitate și ne-am îngrijorat că această securitate ar putea încălca libertățile civile.

Și acum amenințarea vine din interior. Cred că există o criză de identitate. Ar fi trebuit să fim cei care prevenim aceste abuzuri. Acum nu le mai prevenim. Se pare că le facilităm.”, a spus un fost angajat pentru WIRED.

Un moment critic

Deși tensiunile interne din Palantir au crescut în ultimul an, ele au ajuns la un punct critic în ianuarie, după uciderea violentă a lui Alex Pretti, un asistent medical împușcat de agenți federali în timpul protestelor împotriva Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) din Minneapolis.

Angajați din întreaga companie au comentat pe Slack și au cerut mai multe informații despre relația companiei cu ICE din partea conducerii și a CEO-ului Alex Karp.

„Implicarea noastră cu ICE a fost prea mult trecută sub tăcere intern în timpul Trump 2”, a scris o persoană într-un mesaj pe Slack, despre care WIRED a scris la acea vreme. „Avem nevoie să înțelegem implicarea noastră aici.”

În această perioadă, Palantir a început să șteargă conversațiile din Slack după șapte zile, într-un canal unde avea loc mare parte din dezbaterea internă, #palantir-in-the-news. Deoarece decizia nu a fost anunțată oficial înainte de implementare, un angajat a întrebat în canal de ce compania elimină „discuțiile interne relevante despre evenimente actuale”.

Un membru al echipei de securitate cibernetică a Palantir a răspuns că decizia a fost luată ca reacție la scurgeri de informații.

Această perioadă a dus la publicarea de către conducerea Palantir a unui wiki actualizat - o colecție de postări explicând contractul cu ICE - în care compania își apăra colaborarea cu DHS. Conducerea a scris că tehnologia oferită „face diferența în reducerea riscurilor, permițând în același timp rezultate țintite”.

Conducerea Palantir a organizat apoi sesiuni de tip AMA („ask me anything”) în companie, cu lideri precum directorul tehnologic Shyam Sankar și membri ai echipelor de confidențialitate și libertăți civile (PCL).

Cel puțin una dintre aceste sesiuni AMA a fost organizată independent de conducerea PCL de doi lideri de echipă, dintre care unul lucrase direct la contractul cu ICE pentru o perioadă. „Asta a fost destul de neoficial”, a spus un angajat PCL care a lucrat la contractul ICE într-o sesiune AMA din februarie, a cărei înregistrare a fost obținută de WIRED. „Courtney [Bowman, șeful echipei de confidențialitate și libertăți civile] nu știe că îmi petrec trei ore săptămâna asta vorbind cu echipele de produs orientate spre client, dar cred că aceasta este singura modalitate reală de a merge în direcția corectă.”

În timpul apelului lung, angajații care lucrau la diverse proiecte de apărare au pus întrebări dificile: pot agenții ICE șterge jurnalele de audit din software-ul Palantir? Pot crea fluxuri de lucru dăunătoare fără ajutorul companiei? Care este cel mai rău lucru care ar putea rezulta din această muncă?

Răspunzând acestor întrebări, angajatul PCL a spus că „un client suficient de rău intenționat este practic imposibil de prevenit în acest moment” și că poate fi controlat doar prin „auditare pentru a demonstra ce s-a întâmplat” și acțiuni legale ulterioare dacă clientul încalcă contractul companiei.

La un moment dat, un angajat a încercat să explice grupului că munca Palantir cu ICE este o prioritate pentru Karp și că probabil nu se va schimba curând.

„Karp chiar vrea asta”, a spus acest angajat. „În mare parte rolul nostru este să îi oferim sugestii și să încercăm să îl redirecționăm, dar a fost în mare parte fără succes și pare că suntem pe o traiectorie clară de extindere a acestui flux de lucru.”

În aceeași perioadă, Karp a participat la un interviu înregistrat cu Bowman, aparent pentru a discuta contractele cu ICE, dar a refuzat să abordeze direct subiectul. În schimb, a sugerat că angajații interesați de acest domeniu pot să semneze acorduri de confidențialitate și apoi vor primi mai multe informații detaliate.

Apoi a venit atacul cu rachete din 28 februarie asupra unei școli primare din Iran, în cadrul operațiunii comune SUA-Israel.

SUA este singura țară cunoscută din conflict care a folosit acel tip specific de rachetă. Peste 120 de copii au murit când o rachetă Tomahawk a lovit școala, declanșând o serie de investigații care au concluzionat că SUA a fost responsabilă și că instrumente de supraveghere precum sistemul Maven al Palantir au fost folosite în timpul atacurilor din acea zi. Pentru o companie cu angajați deja îngrijorați de munca cu ICE, posibila implicare în moartea copiilor a fost un picătura care a umplut paharul.

„Presupun că întrebarea de bază este… am fost implicați și facem ceva pentru a preveni o repetare, dacă am fost?”, a întrebat un angajat pe canalul Slack Palantir news.

Unii angajați au pus întrebări similare, în timp ce alții i-au criticat pentru că discută despre informații posibil clasificate într-un canal deschis întregii companii.

Ancheta este în desfășurare.

Purtătorul de cuvânt al Palantir a declarat că firma este „mândră” să sprijine armata SUA „sub administrații democrate și republicane”.

În martie, Karp a declarat într-un interviu CNBC că AI ar putea slăbi influența „alegătorilor educați în științe umaniste, în mare parte democrați” și ar putea crește puterea alegătorilor bărbați din clasa muncitoare.

Angajații au întrebat„Este adevărat că AI va afecta disproporționat negativ femeile și persoanele care votează democrat? Și dacă da, de ce suntem ok cu asta?”, a întrebat un angajat pe Slack.

Un manifest „technofascist”

Conducerea Palantir a stârnit din nou nemulțumire în această săptămână după ce compania a publicat sâmbătă un manifest care reduce cartea recentă a lui Karp, The Technological Republic, la 22 de puncte. Postarea, care include multe dintre ideile lui Karp despre cum Silicon Valley ar trebui să servească mai bine interesele naționale ale SUA, sugerează chiar reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Criticii au numit manifestul fascist.

Intern, postarea a alarmat unii angajați, care au discutat pe Slack luni dimineață, întrebând conducerea de ce a fost publicată.

„Sunt curios de ce trebuia postat asta. Mai ales pe contul companiei. În mod practic, de fiecare dată când apar astfel de lucruri, devine mai greu să vindem software-ul în afara SUA (sigur în climatul politic actual), și nu cred că avem nevoie de asta nici în SUA?”, a scris un angajat frustrat. Mesajul a primit peste 50 de reacții „+1”.

„Fie că recunoaștem sau nu, asta ne afectează pe toți personal”, a scris alt angajat. „Deja mai mulți prieteni m-au întrebat ce naiba am publicat.” Mesajul a primit zeci de reacții „+1”.

„Se pare că rezumatele scurte ale ideilor dintr-o carte lungă sunt ușor de interpretat greșit. E ca și cum ne-am fi pus un semn ‘lovește-mă’ pe spate”, a scris un alt angajat. „Sper că nimeni care a decis să publice asta nu este surprins când chiar suntem loviți.”

Aceste conversații despre rușine și incertitudine au apărut în mod repetat în canalele interne ori de câte ori Palantir a apărut în presă în ultimul an. „Cred că singurul lucru neschimbat este că mulți oameni încă sunt foarte atenți la scurgeri de informații și la discuții cu presa”, a spus un angajat actual.