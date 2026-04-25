Scotland Yard și-a spionat propriii polițiști cu AI de la Palantir. Trei ofițeri arestați, sute sunt anchetați pentru corupție

Software-ul a fost folosit de instituție pe parcursul unei săptămâni, monitorizând personalul pe baza datelor la care forțele de ordine au deja acces. sursa foto: Getty

Poliția metropolitană din Londra a deschis anchete împotriva a sute de ofițeri după ce a utilizat timp de o săptămână un software de inteligență artificială dezvoltat de controversata companie Palantir. Instrumentul a identificat 98 de polițiști suspectați de corupție, 42 de ofițeri superiori care declarau fals că sunt la birou, 12 francmasoni care și-au ascuns apartenența și trei ofițeri arestați pentru infracțiuni grave, inclusiv agresiune sexuală și fraudă. Comisarul Mark Rowley a justificat demersul spunând că „poliția trebuie să țină pasul” cu tehnologia, inclusiv în interiorul propriei organizații, scrie The Guardian.

Software-ul a fost folosit de instituție pe parcursul unei săptămâni, monitorizând personalul pe baza datelor la care forțele de ordine au deja acces, scoțând la lumină abateri care variază de la încălcarea regulilor privind munca de acasă până la suspiciuni de corupție și chiar acuzații penale, inclusiv de viol.

Poliția metropolitană a precizat că, în urma utilizării software-ului, au fost descoperite dovezi care leagă un număr mic de ofițeri de cazuri grave de conduită necorespunzătoare și fapte penale, ceea ce a dus la arestarea a trei ofițeri pentru infracțiuni incluzând abuz de autoritate în scopuri sexuale, fraudă, agresiune sexuală, abatere în exercitarea funcției publice și utilizarea abuzivă a sistemelor polițienești.

Potrivit cifrelor citate de instituție , corupția a fost cea mai frecventă abatere detectată de software-ul AI: 98 de ofițeri sunt evaluați pentru conduită necorespunzătoare legată de „abuzul asupra sistemului informatic care gestionează turele polițiștilor, în scopuri personale sau financiare”, în timp ce alți 500 au primit notificări preventive pentru aceeași abatere.

Poliția metropolitană a precizat că 42 de ofițeri superiori, cu grade variind de la inspector-șef la superintendent-șef, „sunt evaluați pentru conduită necorespunzătoare gravă” pentru că au declarat uneori în mod fals că se aflau la birou, când de fapt lucrau de acasă sau erau absenți din sediu perioade excesive de timp, în condițiile în care regulile stipulează că prezența la birou nu poate scădea sub 80%.

Software-ul a identificat și ofițeri care nu au declarat că sunt francmasoni – ceea ce constituie acum un interes declarabil în cadrul forțelor de ordine – 12 ofițeri fiind anchetați pentru abatere gravă pentru că și-au ascuns apartenența, iar alți 30 primind notificări preventive pentru suspiciuni neconfirmate de afiliere nedeclarată.

Implementarea software-ului este cel mai recent caz în care Met (poliția metropolitană – n.r.) adoptă inteligența artificială, forțele de ordine londoneze fiind deja în negocieri pentru a achiziționa tehnologie de la Palantir destinată anchetelor penale.

Palantir are conexiuni cu ICE, programul de aplicare a legilor imigrației al lui Donald Trump, și cu armata israeliană, iar la începutul acestei luni parlamentari britanici au cerut anularea unui contract de 330 de milioane de lire sterline între Palantir și Serviciul Național de Sănătate (NHS).

Poliția metropolitană a afirmat că software-ul va ajuta la „construirea încrederii, reducerea criminalității și ridicarea standardelor” în Regatul Unit, citând introducerea altor tehnologii, precum dronele și recunoașterea facială în timp real (LFR), ca instrumente care au contribuit la siguranța publică și reducerea criminalității.

„Infractorii își adaptează permanent modul în care folosesc tehnologia, iar poliția trebuie să țină pasul, nu doar pe stradă, ci și în interiorul propriei organizații”, a declarat comisarul Mark Rowley. „Aceasta este poliția metropolitană folosind tehnologia, datele și puteri legale mai puternice pentru a confrunta comportamentele necorespunzătoare, a ridica standardele și a ne consolida fundațiile, așa cum comunitățile noastre se așteaptă.”

„Marea majoritate a ofițerilor și personalului nostru servesc Londra cu dedicare și integritate și se așteaptă, pe bună dreptate, ca noi să acționăm ferm împotriva celor care abuzează de poziția lor sau subminează încrederea publică, în special în roluri de conducere. Reunind informațiile pe care le deținem deja în mod legal, putem identifica riscurile mai devreme, acționa mai rapid și fi mai corecți și mai consecvenți. Alături de noile competențe de verificare, acest lucru ne oferă instrumentele necesare pentru a-i elimina pe cei care nu ar trebui să fie în poliție și pentru a consolida cultura instituțională pentru viitor”, mai spune acesta.