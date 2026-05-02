Cum a încercat Iranul să vândă României petrol la „doar” 35 de dolari barilul, în timpul crizei din 1979. Reacția Bucureștiului

2 minute de citit Publicat la 23:45 02 Mai 2026 Modificat la 23:45 02 Mai 2026

Fostul președinte iranian, Ali Khamenei, alături de Nicolae Ceaușescu, în timpul unei vizite oficiale în România. Foto: Agerpres

Actuala criză economică, provocată de războiul declanșat de SUA și Israel în Iran, este deja considerată drept cea mai gravă perturbare a comerțului cu petrol din istorie. Fluctuațiile prețurilor la carburanți de pe piețele internaționale au atins valori critice de aproape 120 de dolari barilul în momentele de vârf al crizei, ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz, pe unde e tranzitat 20% din fluxul mondial de petrol. O altă criză a petrolului care a avut în centrul său Iranul a fost în 1979, în timpul crizei ostaticilor americani de la Teheran. Un raport desecretizat al CIA arată cum a încercat Iranul să vândă României petrol la un preț de 35 de dolari barilul, considerat de autoritățile de la București drept un „preț excesiv”.

În prezent, prețul barilului de petrol oscilează între 103-108 dolari, un preț încă „bun”, comparativ cu spike-urile înregistrate în martie, dar încă net superior valorilor de 70-80 de dolari din luna februarie, înaintea declanșării atacurilor americano-israeliene asupra regimului de la Teheran.

În primăvara anului 1979, lumea trecea printr-un nou șoc energetic, după marea criză a petrolului din 1973. De această dată, criza prețurilor la carburanți fusese provocată de declanșarea revoluției islamice din Iran, care a dus la căderea regimului pro-SUA, concomitent cu luarea a zeci de diplomați americani ostatici în Teheran.

O notă informativă a CIA din 29 aprilie 1980, desecretizată, dezvăluie că, în timpul crizei, România reușise să negocieze cu Teheranul încărcarea a două tancuri petroliere cu țiței iranian, la un preț de 35 de dolari barilul.

Extras din document CIA, 29 aprilie 1980. Sursa: cia.gov

„România a cumpărat petrol iranian pentru două tancuri petroliere la 35 de dolari barilul, dar Bucureștiul nu intenționează să semneze un contract pe termen lung la un preț așa de mare”, se arată în documentul CIA.

Americanii apreciau că, prin semnarea acestui contract, Teheranul încerca să arate că „există cerere” pentru petrolul iranian.

„Cu o săptămână în urmă, Iranul anunțase că România acceptase să cumpere 40.000 de barili pe zi, în locul a 60.000 de barili pe zi, la un preț de 35 de dolari barilul. Iranienii s-ar putea folosi această înțelegere cu România pentru a convinge alți cumpărători că există cerere de petrol la prețul de 35 de dolari barilul”, se mai arată în document.

În timpul crizei petrolului din 1979, prețurile au crescut de la circa 15 dolari barilul la aproape 40 dolari barilul.

Spre deosebire de situația de acum 47 de ani, actuala criză economică provocată de conflictul SUA-Iran reprezintă, conform directorului Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), „cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie”.

De la blocarea Strâmtorii Ormuz, după atacurile lansate de SUA și Israel împotriva Iranului, s-au pierdut 13 milioane de barili de petrol pe zi, ceea ce a dus la perturbări majore și în cazul unor materii prime vitale.

Înainte de război, prin această rută maritimă esențială erau transportate zilnic în medie 20 de milioane de barili de petrol și produse petroliere. Strâmtoarea Ormuz se află în prezent sub o „blocadă dublă”. Nici Iranul, nici SUA nu permite navelor să intre sau să iasă din strâmtoare. Descriind strâmtoarea drept unul dintre „cele mai critice puncte de tranzit pentru petrol” din lume, Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că închiderea acesteia va afecta creșterea economică globală, va alimenta inflația și ar putea duce la raționalizarea energiei.