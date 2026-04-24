Criza petrolului declanșată de războiul din Iran schimbă lumea pentru totdeauna. Șeful AIE: „Nu mai poți lipi cioburile la loc”

Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie. sursa foto: Hepta

Criza petrolului declanșată de războiul din Iran a schimbat definitiv industria combustibililor fosili, determinând statele să-și piardă încrederea în hidrocarburi și să accelereze tranziția spre energie regenerabilă și nucleară, a declarat Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului The Guardian. „Vaza s-a spart, răul e făcut – va fi foarte greu să lipești cioburile la loc”, a spus cel mai influent economist energetic din lume, avertizând că această criză – pe care o descrie drept „mai mare decât toate cele mai mari crize la un loc” – va avea consecințe permanente asupra piețelor energetice globale. Peste 50 de guverne se reunesc săptămâna viitoare în Columbia la prima conferință internațională dedicată tranziției de la combustibilii fosili.

Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), a mai spus că, în ciuda presiunilor, Regatul Unit ar trebui să renunțe la o mare parte din potențiala extindere a exploatărilor din Marea Nordului.

Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului The Guardian, Birol a declarat că un efect major al războiului Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului este că statele își vor pierde încrederea în combustibilii fosili, iar cererea pentru aceștia va scădea.

„Percepția lor asupra riscului și fiabilității se va schimba. Guvernele își vor revizui strategiile energetice. Va exista un impuls semnificativ pentru energiile regenerabile și energia nucleară, precum și o accelerare a trecerii către un viitor mai electrificat”, a spus el. „Iar acest lucru va afecta piețele principale ale petrolului.”

Birol a spus că nu există cale de întoarcere din această criză: „Vaza s-a spart, răul e făcut – va fi foarte greu să lipești cioburile la loc. Aceasta va avea consecințe permanente asupra piețelor energetice mondiale pentru anii care vin.”

Deși s-a concentrat pe imaginea de ansamblu a deficitelor și a cererii viitoare, șeful AIE a recomandat și prudență în privința potențialelor planuri ale Regatului Unit. Industria petrolieră și aliații săi au cerut intensificarea forajelor în Marea Nordului, inclusiv aprobarea exploatării zăcămintelor Jackdaw și Rosebank, care au obținut licențe de explorare, dar nu și autorizații de producție.

„Decizia aparține guvernului, dar aceste zăcăminte nu ar schimba prea mult din punct de vedere al securității energetice a Regatului Unit și nici nu ar influența prețul petrolului și gazelor. Nu ar face nicio diferență semnificativă în această criză”, a declarat Birol.

De asemenea, a avertizat împotriva acordării de licențe de explorare pentru noi zăcăminte, din motive pur comerciale.

„Nu vor furniza cantități semnificative de petrol și gaze timp de mulți ani de acum încolo”, a spus Birol. „Nu vor reduce facturile, Regatul Unit va rămâne un importator semnificativ, dependent de prețurile piețelor internaționale. Nu vorbesc nici măcar despre efectele asupra schimbărilor climatice – doar din punct de vedere comercial, o investiție majoră în explorare s-ar putea să nu aibă sens economic.”

Extensiile de legătură (tiebacks), prin care se extinde raza de acțiune a zăcămintelor deja exploatate, sunt o altă poveste, a adăugat el – acestea ar trebui să meargă înainte.

Într-un interviu amplu, Birol a declarat că perspectiva viitoare radical schimbată deschide oportunități extinse pentru energia regenerabilă, dar aduce și pericole care ar putea devia de pe traiectorie progresul climatic. Ca șef de lungă durată al organismului global de supraveghere energetică, este una dintre cele mai influente voci pe lângă guvernele lumii.

Birol a mai afirmat:

Prețurile ridicate ale combustibililor fosili ar putea tenta țările în curs de dezvoltare să recurgă la cărbune, dar energia solară este competitivă ca preț cu cărbunele și crește mai rapid.

Energiile regenerabile reprezintă o alternativă fără regrete, iar energia nucleară va fi probabil și ea dezvoltată. Construirea de capacități regenerabile este o opțiune „despre care nu am auzit niciodată pe nimeni să regrete”, a spus el. „Nu văd niciun dezavantaj pentru energia regenerabilă.”

Deși în timpul crizei ucrainene a cerut impozitarea profiturilor excepționale ale companiilor energetice, Birol a spus că este prea devreme în această criză pentru noi taxe.

Efectele asupra industriei îngrășămintelor, alimentelor, heliului, software-ului și altor sectoare vor continua chiar dacă Strâmtoarea Ormuz ar fi redeschisă.

Această criză este „mai mare decât toate cele mai mari crize la un loc și, prin urmare, uriașă”, a spus el. „Încă nu pot înțelege cum lumea a fost luată atât de pe nepregătite, cum economia globală poate fi ținută ostatică de o strâmtoare de 50 de kilometri.”

Opiniile lui Birol despre Marea Nordului au fost primite favorabil în cadrul guvernului britanic. Laburiștii au ajuns la putere promițând interzicerea viitoarelor licențe de explorare, dar au lăsat deschisă întrebarea dacă zăcămintele aflate deja în proces de licențiere – inclusiv Jackdaw și Rosebank – ar trebui aprobate.

Miniștrii au fost presați de industria petrolului și gazelor, de partidele de opoziție și de anumite segmente ale presei să permită dezvoltarea acestor zăcăminte și să anuleze interdicția privind noile explorări.

„Suntem încântați că cel mai important economist energetic din lume a reiterat sprijinul pentru o tranziție echitabilă și gestionată în Marea Nordului”, a declarat o sursă laburistă.

Experți și activiști au spus că opiniile șefului AIE ar trebui ascultate.

„Birol nu face decât să reflecte ceea ce orice analist energetic independent și lucid poate vedea. Rezervele de combustibili fosili ale Regatului Unit au fost epuizate în proporție de 90% și nu vor face nimic pentru a reduce facturile”, a declarat Ed Matthew, directorul pentru Regatul Unit al grupului de reflecție E3G.

„Singura cale eficientă către securitate energetică și economică este energia curată produsă acasă. Toate partidele politice ar trebui să se unească acum în jurul acestui obiectiv. Faptul că nu o fac spune multe despre interesele pe care le reprezintă cu adevărat”, a adăugat el.

Tessa Khan, directoarea executivă a organizației Uplift, a declarat: „Aceste realități – că noile zăcăminte nu ar reduce prețurile și nici nu ar crește semnificativ securitatea energetică – nu se schimbă, sunt doar acoperite de zgomotul lobby-ului petrolier, care a profitat de acest moment pentru a cere mai multe foraje, chiar în timp ce statele se orientează rapid către regenerabile ca răspuns la conflict.”

„Cedarea în fața acestor presiuni riscă să lege Regatul Unit de un sistem energetic bazat pe combustibili fosili, volatil și tot mai depășit, exact în momentul în care lumea se îndepărtează de el.”

Peste 50 de guverne, inclusiv Regatul Unit, Uniunea Europeană, mari producători de petrol și zeci de țări în curs de dezvoltare se vor reuni săptămâna viitoare în Columbia la prima conferință internațională din istorie dedicată tranziției de la combustibilii fosili, unde vor fi discutate răspunsul global la criza petrolului și accelerarea energiei regenerabile.