Reuters: Imaginile din satelit au arătat o structură ciudată într-un atol din Marea Chinei de Sud. După câteva zile, a dispărut

Grupul american de monitorizare maritimă SeaLight a publicat pe X imagini din satelit realizate pe 28 mai cu reciful Scarborough. FOTO X SeaLight

Imagini din satelit obținute de Reuters au confirmat prezența unei structuri la intrarea în reciful Scarborough, un loc intens disputat din Marea Chinei de Sud, săptămâna trecută. Totuși, imagini realizate ulterior sugerează că aceasta nu se mai află acolo.

Filipine a anunțat miercuri că investighează informațiile privind apariția unei noi structuri pe reciful Scarborough, pe care China a încercat în mai multe rânduri să îl blocheze, după ce a preluat controlul de facto asupra atolului în 2012.

Secretarul filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro, a fost informat despre prezența structurii, a declarat el sâmbătă jurnaliștilor, în Singapore, la un forum regional dedicat apărării.

Fotografii realizate pe 27, 29 și 30 mai arată ceea ce un analist de la Vantor, companie comercială care furnizează imagini din satelit, a descris ca fiind posibil o plută sau o baliză plutitoare la intrarea în atol. În imaginile din 27 și 29 mai se vede și o barieră întinsă peste această zonă.

Marți, grupul american de monitorizare maritimă SeaLight a publicat pe X imagini din satelit realizate pe 28 mai cu reciful Scarborough. Grupul a descris obiectul ca fiind "un obiect mic, reflectorizant, clar vizibil pe platoul recifului, lângă intrarea în lagună". "Dovezile sugerează că este o caracteristică persistentă, nu un simplu artefact optic trecător", a transmis SeaLight, invocând analiza altor imagini din satelit.

?SCARBOROUGH SHOAL UPDATE



?️A 2nd commercial satellite image further corroborates the previously reported object near Scarborough Shoal's entrance, and also shows a linear feature across the entrance consistent with a floating barrier.



In our 1 June post below, SeaLight was… https://t.co/m0ALm89jkE pic.twitter.com/hxmtlnPxY9 — SeaLight (@SeaLightFound) June 4, 2026

Însă obiectul nu a mai putut fi observat într-o imagine realizată de Vantor pe 1 iunie. Aceasta este prima dovadă raportată că presupusa structură nu se mai află în zonă.

Ministerul Apărării din China și ambasada Chinei la Manila nu au comentat situația.

Scarborough, pe care China îl numește „Huangyan Dao”, este unul dintre cele mai disputate locuri maritime din Asia. Unii diplomați și analiști se tem că tensiunile și confruntările de lungă durată din jurul atolului ar putea degenera într-un conflict armat.

În ultimii ani, nave ale Gărzii de Coastă chineze s-au confruntat frecvent cu pescari filipinezi în jurul recifului. Zona se află aproape de rute maritime importante și este dorită pentru resursele sale de pește, dar și pentru laguna turcoaz, care oferă adăpost navelor în timpul furtunilor.

Armata și Garda de Coastă ale Chinei au efectuat duminică patrule în zonă, la scurt timp după ce forțele filipineze și americane au desfășurat un exercițiu maritim de cinci zile în aceleași ape. A fost al treilea astfel de exercițiu din acest an, organizat pentru întărirea interoperabilității și a securității maritime.

O hotărâre importantă din 2016 a Curții Permanente de Arbitraj, privind mai multe probleme din Marea Chinei de Sud, a susținut poziția Manilei. Totuși, stabilirea suveranității asupra recifului Scarborough nu a făcut parte din obiectul acelui proces.

Curtea a decis că blocada impusă de Beijing în zonă a încălcat dreptul internațional, deoarece reciful era o zonă tradițională de pescuit pentru mai multe țări, inclusiv China, Filipine și Vietnam.

Anul trecut, China a anunțat crearea unei rezervații naturale naționale la reciful Scarborough. Măsura a fost denunțată rapid de Filipine, care a descris-o drept "un pretext clar pentru ocupație".