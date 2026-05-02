Prima „librărie fără cărți” din lume a fost deschisă la New York

2 minute de citit Publicat la 23:16 02 Mai 2026 Modificat la 23:16 02 Mai 2026

Spațiul include o zonă de explorare cu peste 300 de povești audio din diverse genuri populare / sursă foto: Getty Images

În New York a fost inaugurată prima „librărie fără cărți”. Se numește „Audible Story House” și este dedicată în întregime audiobook-urilor.

Audible, o filială a Amazon, a deschis „Audible Story House”, situat în centrul Manhattanului.

Spațiul se întinde pe aproape 560 de metri pătrați și le permite vizitatorilor să experimenteze conținutul audio într-un mod direct, dincolo de formatul digital.

Conceptul este unic, iar managerul a recunoscut în cadrul unei prezentări că aceasta este „o idee puțin nebunească”, scrie publicația CSA.

„Ne-am întrebat cum să dăm viață cărților audio într-un mediu în care poți descoperi noi opere și întâlni oameni care sunt, la fel ca tine, interesați de marile povești”, a explicat șeful Audible, Bob Carrigan, potrivit sursei citate.

Spațiul include o zonă de explorare cu peste 300 de povești audio din diverse genuri populare.

Vizitatorii pot răsfoi titlurile folosind „plăcuțe cu povești” fizice (reprezentări tactile ale cărților audio), similar cu răsfoirea într-o librărie.

Plăcuțele pot fi duse la stațiile de ascultare pentru redare cu voce tare sau pot fi atinse pe un smartphone pentru a fi redate direct prin aplicația Audible, întregul catalog fiind accesibil în format digital.

„Am creat Audible Story House pornind de la o întrebare simplă: cum ar arăta o librărie fără cărți?”, a declarat James Finn, directorul global de marketing de brand și conținut al Audible.

„Răspunsul a fost un loc în care povestirile audio prind viață și unde oamenii interacționează, sărbătoresc ceea ce le place și găsesc comunități care contează pentru ei.

Le oferim clienților o nouă modalitate de a descoperi Audible, într-un spațiu conceput special pentru modul în care ascultarea îi emoționează pe oameni în ziua de azi”, a mai adăugat acesta.

Stațiile de ascultare sunt variate, de la puncte rapide de testare cu căști de înaltă performanță până la „Dolby Atmos Lounge” - un spațiu întunecat și imersiv, creat pentru a oferi o experiență audio deosebită, cu producții premiate și conținut exclusiv, redat în format Dolby Atmos.

Librăria este deschisă până pe 31 mai.