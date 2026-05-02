Povestea Raisei Carolan, supraviețuitoare a dezastrului de la Cernobîl. „Există prea multă durere, prea multă suferință”

5 minute de citit Publicat la 23:45 02 Mai 2026 Modificat la 23:47 02 Mai 2026

Raisa s-a născut la șapte ani după dezastru, cu malformații grave. Foto: Instagram / rcxx93

Pe 26 aprilie 1986, la ora 1:23 noaptea, reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl, aflată lângă Prîpeat, în Ucraina, a explodat, provocând consecințe devastatoare. Zeci de persoane au murit pe loc, iar zeci de mii au suferit probleme grave de sănătate. La 40 de ani distanță, acesta rămâne cel mai grav accident nuclear din istorie.

Operațiunile de decontaminare continuă și astăzi și sunt planificate să se încheie abia în 2065. Explozia inițială a fost atât de puternică încât a aruncat în aer capacul reactorului, care cântărea aproximativ 1.000 de tone, iar incendiul a eliberat în atmosferă un amestec toxic de gaze radioactive care s-a răspândit în toată Europa. Zone întregi din jur, inclusiv Prîpeat – astăzi un oraș-fantomă – rămân nelocuibile.

Vacanță de radiații

Din 1991, aproximativ 25.000 de copii din Rusia, Ucraina și Belarus au fost trimiși în țări occidentale pentru așa-numitele „vacanțe de recuperare”, cunoscute și ca „vacanțe de radiații”. Multe dintre aceste călătorii, organizate de fundații precum Chernobyl Children International (CCI), au loc în Irlanda. Peisajul verde al Irlandei oferă un mediu mai sigur și mai sănătos pentru copii, iar studiile au arătat că aceste programe pot întări sistemul imunitar și chiar pot crește speranța de viață cu până la doi ani, scrie Express.

Dar dincolo de statistici, fiecare poveste ascunde un destin. Un nou podcast BBC, „Assume Nothing: The Radiation Holiday”, urmărește viața unei fetițe de cinci ani, Raisa Carolan, care a ajuns în Irlanda pentru o „vacanță de radiații”, dar a rămas acolo pentru o viață nouă.

Malformații grave și puține șanse de supraviețuire

Originară din Belarus, țara vecină Ucrainei, unde a ajuns aproximativ 80% din contaminarea radioactivă, Raisa s-a născut la șapte ani după dezastru, cu malformații grave: despicătură de palat, buză de iepure, picior strâmb și picioare unite. Medicii nu îi dădeau mari șanse de supraviețuire.

Astăzi, la 33 de ani, trăiește o viață împlinită în Irlanda, după ce a fost adoptată de cuplul Ann și Tom Carolan, care mai aveau cinci copii.

Totuși, Raisa încă are întrebări dureroase despre copilăria ei, în special de ce a fost crescută într-un orfelinat, deși părinții ei biologici erau în viață. Podcastul urmărește încercarea ei de a-și regăsi familia biologică, la 40 de ani de la tragedie.

„Este ca și cum o parte din mine lipsește, pentru că nu știu foarte multe despre copilăria mea timpurie. Îmi amintesc că eram mereu în pătuțul meu. Era ca un mediu militar, ca o închisoare, sumbru, și îmi era mereu frică să nu fac ceva greșit, ca să nu fiu pedepsită.”

A locuit cu părinții și frații ei biologici, fără ca măcar să știe

Raisa este acum ambasador pentru CCI. Prima ei vizită în Irlanda a avut loc la familia Carolan din Trim, comitatul Meath, care s-a atașat rapid de ea. Patru ani mai târziu au adoptat-o, după ce ea petrecuse mai multe luni în Irlanda și trecuse prin intervenții chirurgicale dureroase, necesare problemelor de sănătate asociate probabil expunerii la radiațiile de la Cernobîl.

„Îmi amintesc că atunci când am ajuns prima dată aici, pur și simplu mă puteam mișca liber, puteam aprinde și stinge lumina.

La orfelinat, luminile se stingeau la ora 10 seara și nu se mai aprindeau până dimineața.”

Întoarcerea în Belarus după „vacanțele de radiații” era mereu un moment extrem de dureros.

„Era un moment foarte emoționant, deprimant și trist pentru toată lumea”, povestește Raisa.

Mai târziu, ea a aflat că își întâlnise de fapt familia biologică în acei ani. Unele întâlniri au avut loc la orfelinat, altele în apartamentul familiei din Minsk, unde chiar a locuit timp de un an, fără să știe că acei oameni erau părinții și frații ei.

Ghemuită pe podea, în poziție fetală, legănându-se

Familia Carolan solicitase adopția Raisăi încă din timpul vizitelor ei, însă, conform procedurii, părinții biologici au fost informați și au reapărut în viața ei. Situația a devenit însă complicată, iar organizația CCI a realizat că ceva nu este în regulă abia când fondatoarea Adi Roche a vizitat-o pe Raisa.

Aceasta a găsit-o într-o clădire descrisă ca „întunecată, apăsătoare, mai degrabă un cămin cu paznici la intrare”.

„Am găsit-o ghemuită pe podea, în poziție fetală, legănându-se. Această fetiță mă cunoștea din Irlanda, dar era complet retrasă și nu reacționa.”

Raisa își amintește acea perioadă cu durere:

„Am câteva amintiri vagi, dar am aflat că am fost abandonată din nou pentru că nu mă mai doreau... Până acum câțiva ani, încă mai făceam asta în somn, mă ghemuiam și mă legănam.”

Adevărul nu a putut fi stabilit niciodată

Producătorul BBC Sara Smyth explică:

„Această a doua respingere a fost extrem de greu de procesat pentru Raisa, iar adevărul complet nu a putut fi niciodată stabilit pe deplin.”

Aceasta a adăugat că mama biologică a Raisei a aflat inițial că fiica ei nu va supraviețui, iar când a supraviețuit totuși, nu a mai fost dorită.

„Cert este că mama ei a trăit și încă trăiește cu un sentiment profund de vinovăție. Indiferent de adevăr, Raisa a avut o viață mult mai bună în Irlanda decât ar fi avut în Belarus.”

Copiii cu dizabilități, puternic stigmatizați în Uniunea Sovietică

Dizabilitatea era profund stigmatizată în fosta Uniune Sovietică, iar mulți copii trimiși în Irlanda sufereau de afecțiuni grave.

Chiar și azi Raisa continuă să se confrunte cu probleme medicale, inclusiv dureri neurologice și operații repetate.

„Este șocant să te gândești că s-a născut la șapte ani după Cernobîl și încă suferă efectele”, spune Sara Smyth. „Nu știe cum va arăta viitorul ei din punct de vedere medical.”

Mai târziu, Raisa a pierdut-o și pe mama ei adoptivă, Ann, în timpul adolescenței, ceea ce a amplificat trauma pierderilor. Acest lucru a determinat-o să își caute din nou familia biologică.

„Există prea multă durere, prea multă suferință și prea multă ruptură… dincolo de genetică, nu mai există foarte multă legătură”, explică Adi Roche.

Imaginează-ți să aștepți ani întregi și apoi, de ziua ta, să primești un email în rusă”

Deși și-a căutat mereu familia, reacția a întârziat. Însă Raisa a așteptat cu încredere, deși ajunsese la vârsta adultă și trăia în Dublin.

„Imaginează-ți să aștepți ani întregi și apoi, de ziua ta, să primești un email în rusă”, spune ea.

Mesajul conținea o felicitare de ziua ei, urmată de: „PS: sunt fratele tău din Belarus”.

„Am fost emoționată… nu știam dacă este real. I-am răspuns câteva zile mai târziu, spunând că este cel mai frumos cadou pe care l-aș fi putut primi.”

Nu putem schimba trecutul, dar sper să ne întâlnim într-o zi”

Cu ajutorul CCI, Raisa a încercat să își regăsească fratele. În Belarus, procesul este dificil, într-un climat de teamă și suspiciune.

„În Belarus există multă paranoia, sentimentul că ești urmărit”, spune Adi Roche.

Fratele ei a evitat inițial contactul, crezând că i se va comunica o veste rea despre Raisa.

„Se temea că i s-a întâmplat ceva rău”, spune ea.

De atunci, cei doi comunică prin mesaje, deși nu vorbesc aceeași limbă. Relația este încă fragilă, dar vie.

„Am aflat că mama mea se gândește mereu la mine de ziua mea și asta m-a emoționat foarte tare. Poate există o șansă pentru o relație în viitor.”

Întâlnirea cu fratele ei fusese planificată, dar războiul din Ucraina a făcut aproape imposibilă plecarea din Belarus. Totuși, acesta i-a transmis recent:

„Sper că ceea ce se întâmplă în Ucraina se va termina curând și va fi mai ușor să călătorim. Nu putem schimba trecutul, dar sper să ne întâlnim într-o zi.”