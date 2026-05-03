Un bărbat care a câștigat 6 milioane de euro la loto a ajuns în scurt timp să aibă datorii de 150.000 de euro

Bilet de loterie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat care a câștigat 5,6 milioane de euro la loto a ajuns, în mai puțin de doi ani, fără bani și împovărat de datorii. Acesta regretă că nu a urmat recomandările oferite marilor câștigători de către loterie și susține că a fost înșelat de persoane în care a avut încredere.

Cazul său readuce în discuție întrebarea frecventă: ce am face dacă am câștiga o sumă importantă la loterie? Pentru unii ar însemna lux și cheltuieli fără limite, pentru alții lansarea unei afaceri sau rezolvarea problemelor financiare. Pentru acest câștigător din Béarn, Franța, norocul a venit pe 4 aprilie 2007, când și-a validat biletul la o tutungerie din Jurançon, potrivit capital.fr.

„Mi-a schimbat complet viața. Eram într-o situație dificilă: părinții mei riscau să fie evacuați, iar noi trebuia să găsim 200.000 de euro. Am avut un noroc incredibil și am câștigat la Loto”, povestește el. Cu banii obținuți, le-a cumpărat părinților o casă și și-a achiziționat una pentru el, în apropiere. A continuat să lucreze, însă ulterior a decis să intre în afaceri.

Deși suma câștigată părea suficientă pentru a-i asigura stabilitatea pe termen lung, lucrurile au luat o turnură neașteptată. Bărbatul, care a dorit să-și păstreze anonimatul, spune că a intrat într-un parteneriat neinspirat. „Am cunoscut o persoană nepotrivită. Eram trei asociați. M-au convins să investesc la bursă, iar în doar un an și jumătate pierdusem deja jumătate din suma inițială. Investițiile nu mi-au adus nimic”, afirmă acesta, adăugând că resimte „o furie imensă”.

Datorii și case ipotecate

În prezent, fostul câștigător are datorii de aproximativ 150.000 de euro, iar cele două locuințe sunt ipotecate. În ciuda situației, el continuă să joace la loto la fiecare extragere, sperând la o nouă șansă, de această dată gestionată diferit.

Bărbatul recunoaște că a ignorat recomandările oficiale: „La Française des Jeux (FDJ) îți sugerează să colaborezi cu un notar și cu experți în gestionarea patrimoniului. Eu am crezut că ne putem descurca și la nivel local. A fost o greșeală. Am avut încredere în bancheri și oameni de afaceri care s-au dovedit a fi escroci”.

FDJ oferă sprijin special câștigătorilor a peste 500.000 de euro, inclusiv consiliere personalizată pentru sumele ce depășesc un milion de euro, precum și suport psihologic. Deși aceste servicii nu sunt obligatorii, majoritatea câștigătorilor aleg să le acceseze.