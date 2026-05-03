Profesorul Dan Voiculescu: „Nu toți avem aceeași chemare, dar toți avem responsabilități”

Publicat la 11:31 03 Mai 2026 Modificat la 11:31 03 Mai 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Într-o nouă analiză publicată pe blogul său, profesorul Dan Voiculescu abordează una dintre cele mai delicate teme ale spiritualității creștine: raportul dintre desprinderea spirituală și responsabilitatea față de familie.

Pornind de la pasaje biblice care, la prima vedere, par să transmită mesaje diferite, profesorul Dan Voiculescu explică faptul că acestea trebuie înțelese în contextul și destinatarul lor.

„Pe de o parte, există chemări radicale la desprindere. Pe de altă parte, apar îndemnuri ferme la grijă și responsabilitate familială”, observă autorul, subliniind că nu este vorba despre o contradicție, ci despre roluri și vocații diferite.

Potrivit profesorului Dan Voiculescu, anumite texte se adresează celor care aleg o cale spirituală radicală — apostoli, pustnici, călugări — în timp ce altele definesc valorile care susțin viața de familie și echilibrul comunității.

Mesajul transmis este unul al măsurii și al discernământului: fiecare om are propriul drum, propriile responsabilități și propria chemare.

Prin această reflecție, profesorul Dan Voiculescu readuce în atenție ideea că spiritualitatea autentică nu înseamnă ruperea de lume, ci asumarea conștientă a valorilor, responsabilităților și relațiilor care definesc viața fiecăruia.