Raluca Turcan, despre imaginea publică a PNL-ului: Am lăsat impresia că suntem la cheremul PSD, ca un breloc al lor. Am făcut concesii

Raluca Turcan deplânge imaginea publică a PNL-ului. Sursa foto: Facebook | Raluca Turcan

PNL a ajuns să aibă "o imagine publică de "breloc" al PSD", susţine deputata Raluca Turcan, preşedinta filialei liberale Sibiu, care adaugă că au mai rămas două zile în care social-democraţii pot decide dacă respectă direcţia de care România are nevoie, notează Agerpres.

"AMR: 2 zile. Două zile în care PSD poate decide dacă respectă direcţia de care România are nevoie. Dacă respectă regulile interesului public, nu pe cele ale interesului politic imediat. Dacă înţelege că PNL nu mai este manevrabil şi că am ales ferm drumul demnităţii şi al respectării deciziilor asumate.

Relaţia PNL-PSD din timpul guvernărilor comune din ultimii ani a fost o succesiune de compromisuri costisitoare. Am făcut concesii care ne-au îndepărtat de oameni - în special de cei din mediul urban, de antreprenori, de cei activi, care ţin economia în picioare. Am lăsat impresia că suntem la cheremul PSD, iar acest lucru s-a văzut şi s-a simţit până la firul ierbii.

Am ajuns să avem o imagine publică de "breloc" al PSD. Poate că am tăcut prea mult atunci când unele decizii interne au fost convenabile pentru PSD.

PNL şi-a amanetat viitorul electoral pentru o linişte de moment. A urmărit avantaje imediate, în loc să gândească strategic - ca un partid care aspiră la 30%, nu unul care se mulţumeşte cu 14%", a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Deputata a amintit că, în 2019, la alegerile europarlamentare, "PNL a obţinut peste 27% şi a câştigat", adăugând că partidul ar putea ajunge la 30%.

"Am câştigat cu un discurs clar, anti-PSD, cu o identitate asumată. Românii ne-au acordat încrederea exact atunci când am ales să fim noi înşine. Nu eram la masa PSD, ci alternativa la ea. De atunci, pentru PNL, lucrurile au mers în jos, până la alegerile prezidenţiale din 2024 şi 2025, când nici măcar nu am ajuns în turul al doilea.

O situaţie ruşinoasă pentru un partid care a dat preşedintele României timp de 10 ani! Astăzi, lecţia este simplă: compromisurile fără direcţie erodează, iar costul - politic şi de încredere - este uriaş. De aceea, rezoluţia BPN din 21 aprilie este clară: dacă PSD declanşează o criză guvernamentală, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliţie cu această formaţiune.

Nu este o ameninţare, ci o concluzie la care am ajuns după prea mulţi ani în care am acceptat firimituri electorale în detrimentul unui parcurs strategic. Putem fi un partid de 30%. România are nevoie de un partid liberal puternic", a transmis liberala.