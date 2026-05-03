Imagini spectaculoase în Brazilia: Un nor uriaș, ca un tub, s-a „rostogolit” deasupra unei plaje pline de turiști

<1 minut de citit Publicat la 11:51 03 Mai 2026 Modificat la 11:51 03 Mai 2026

Imagini spectaculoase în Brazilia. Foto: Facebook/Ivan de Carvalho

Oamenii care se aflau, sâmbătă, pe plaja Riviera de São Lourenço din Brazilia au avut parte de o priveliște de necrezut. Un nor uriaș, cu o formă perfectă de tub, a acoperit cerul și a părut că se învârte deasupra apei.

Fenomenul se numește „roll cloud” și este, practic, un nor spectaculos care arată ca un cilindru lung.

În imaginile surprinse de martori, se vede clar cum acest nor pare că se rostogolește pe cer, de unde îi vine și numele.

Specialiștii spun că o astfel de structură se formează atunci când un front de aer rece se întâlnește cu unul cald. Chiar dacă arată ca într-un film SF, norul este de fapt un avertisment că vremea urmează să se strice rapid.

De obicei, după ce trece un astfel de nor vântul începe să bată mult mai tare, se face brusc frig și începe ploaia.