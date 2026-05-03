„Acțiune necesară imediat”: Microsoft modifică Windows Update în 10 zile, iar unii utilizatori vor primi alertă roșie. Ce au de făcut

2 minute de citit Publicat la 13:00 03 Mai 2026 Modificat la 13:00 03 Mai 2026

Logo-ul Microsoft Windows pe ecranul unui telefon. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Microsoft a confirmat recent că există acum 1,6 miliarde de utilizatori Windows — majoritatea fiind afectați de decizia companiei de a încheia valabilitatea certificatelor critice Secure Boot pentru prima dată din 2011. Actualizările Windows din aprilie au inclus noi informații de stare și certificate actualizate pentru toate PC-urile eligibile, transmite Forbes. Verifică-ți sistemul acum!

Microsoft spune că, în urma acestor modificări ale Windows Update, aplicația de securitate va „afișa dacă dispozitivele au primit aceste actualizări, starea lor actuală și dacă este necesară o acțiune” în secțiunea Device Security > Secure Boot. Aceasta va escalada la un avertisment „roșu (critic)” în 10 zile, afectând toate PC-urile unde este necesară intervenția.

Certificatele originale Secure Boot încep să expire în iunie, moment până la care trebuie să te asiguri că ai instalat noile certificate. În caz contrar, avertizează Microsoft, „acest lucru limitează protecția dispozitivului împotriva amenințărilor emergente și poate afecta scenariile care se bazează pe încrederea Secure Boot, precum întărirea BitLocker sau bootloader-ele terțe.”

„Îmbunătățirile din aplicația Windows Security vor fi implementate în două faze”

Microsoft explică faptul că „îmbunătățirile din aplicația Windows Security, care oferă informații suplimentare despre certificatele Secure Boot, vor fi implementate în două faze.”

Faza 1 a schimbărilor a ajuns pe PC-uri luna trecută. Noile pictograme „reflectă starea actuală a certificatelor. În timpul Fazei 1, acestea sunt fie verzi, fie galbene (atenție), iar utilizatorul poate selecta opțiunea de ignorare pentru a reveni de la galben la verde.”

Faza 2, mai critică, va ajunge la utilizatorii Windows 10 pe 13 mai și la cei de Windows 11 pe 16 mai. În această etapă, „notificările aplicației de securitate pentru stări Secure Boot care necesită acțiune sau nu pot fi remediate” vor afișa fie o alertă galbenă de avertizare, fie una roșie critică. Ar trebui să verifici acest lucru pe PC după aceste date.

Ce se întâmplă dacă primești alertă roșie și o ignori

Microsoft spune că, dacă apare galben, utilizatorii pot „selecta opțiunea de ignorare pentru a opri notificările noi pentru această stare.” În schimb, dacă apare roșu, va exista opțiunea „pentru utilizator de a selecta „Accept riscurile, nu-mi mai aminti.”” Dacă faci acest lucru, Windows Update „revine la marcaje verzi și oprește toate notificările noi.”

Deși actualizarea inițială de status a apărut în aprilie, Microsoft a precizat clar încă de atunci că va intensifica avertismentele pentru utilizatorii ale căror PC-uri nu au noile certificate, pe măsură ce termenul-limită din iunie se apropie. Acest proces începe în această lună. Ia măsuri dacă ți se recomandă.

„Majoritatea dispozitivelor Windows vor primi automat certificatele actualizate”, spune Microsoft, „iar mulți producători OEM oferă actualizări de firmware atunci când este necesar. Menținerea dispozitivului actualizat ajută la asigurarea faptului că acesta poate continua să beneficieze de întregul set de protecții de securitate pe care Secure Boot este conceput să le ofere.”