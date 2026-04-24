Anunț oficial al OMM: El Nino vine peste o lună și va afecta și Europa. Ce se va întâmpla cu temperaturile

Temperaturile de suprafaţă vor creşte rapid, lăsând să se întrevadă o revenire probabilă a fenomenului El Nino încă din perioada mai-iulie 2026/ FOTO: Getty Images

Apariţia unui episod al fenomenului El Nino este „din ce în ce mai probabilă” începând de la jumătatea anului 2026, cu incidenţe asupra temperaturilor şi precipitaţiilor la scară globală, a anunţat vineri Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), informează AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit celei mai recente actualizări furnizate de această agenţie din cadrul ONU, care menţionează o „schimbare netă în Pacificul ecuatorial”, „temperaturile de suprafaţă vor creşte rapid, lăsând să se întrevadă o revenire probabilă a fenomenului El Nino încă din perioada mai-iulie 2026”.

„Previziunile pentru aceste trei luni următoare indică o predominanţă aproape globală a unor temperaturi superioare valorii normale la suprafaţa terestră”, precum şi variaţii regionale ale regimurilor de precipitaţii, precizează OMM, care se bazează pe previziunile furnizate de mai multe centre climatologice.

„După o perioadă de condiţii neutre la începutul anului”, care s-au instalat după episodul La Nina din 2025-2026, „estimăm cu un grad ridicat de încredere că un episod El Nino va începe în curând, ce va fi urmat de o nouă intensificare în lunile viitoare”, a declarat Wilfran Moufouma Okia, directorul departamentului de previziuni climatologice din cadrul OMM.

„Potrivit modelelor computerizate, ar putea fi vorba despre un episod cu o intensitate puternică”, a adăugat el, precizând că „nivelul de încredere în previziuni se îmbunătăţeşte după luna aprilie”.

Fenomenul El Nino se caracterizează printr-o creştere a temperaturii apelor de suprafaţă în centrul şi estul Pacificului ecuatorial. El se produce de obicei la fiecare doi-şapte ani şi durează aproximativ 9-12 luni.

Cel mai recent episod al fenomenului El Nino, care s-a manifestat în 2023 şi 2024, a făcut din acei ani cei mai călduroşi doi ani înregistraţi vreodată de meteorologi. Acest fenomen ciclic afectează clima globală, printr-un efect de domino, timp de mai multe luni.

OMM a precizat că va publica următorul său buletin "Info-Nino/Nina" la sfârşitul lunii mai, „pentru a furniza recomandări mai fiabile privind luarea deciziilor în timpul perioadei iunie-august şi dincolo de ea”.

În plus, OMM prognozează pentru perioada mai-iulie temperaturi la suprafaţa terestră „superioare valorilor normale aproape peste tot” în lume.

„Semnalul este deosebit de puternic în sudul Americii de Nord, America Centrală şi Marea Caraibilor, precum şi în Europa şi în Africa de Nord”, a adăugat aceeaşi organizaţie, potrivit căreia previziunile pluviometrice arată variaţii regionale puternice.

Potrivit OMM, „nu s-a dovedit că schimbările climatice sporesc frecvenţa sau intensitatea episoadelor fenomenului El Nino”.

În trecut, OMM a precizat, de asemenea, că „fenomenele climatice pe scară largă de origine naturală, precum El Nino şi La Nina, se înscriu într-un context mai larg decât cel al schimbărilor climatice de origine antropică”.