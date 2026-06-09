Programul Rabla Auto 2026 va începe luna aceasta. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat modificările: Ce s-a schimbat

2 minute de citit Publicat la 11:24 09 Iun 2026 Modificat la 11:24 09 Iun 2026

Diana Buzoianu a anunțat regulile pentru Programul Rabla Auto 2026. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images/ Ministerul Mediului via Facebook

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că Programul Rabla 2026 pentru mașini va putea începe în această lună, după parcurgerea etapelor legale necesare și a perioadei de consultare publică. Totodată, oficialul a prezentat principalele modificări aduse schemei de finanțare, care vizează atât criteriile de eligibilitate pentru autoturisme, cât și susținerea producției europene.

Potrivit ministrului, ordinul care reglementează programul va fi publicat astăzi și va rămâne timp de zece zile în transparență decizională.

„Astăzi va fi publicat ordinul, zece zile trebuie să stea în transparență. Sunt convinsă că vor fi cereri de dezbatere, mai ales în condițiile noi care sunt puse (n.r. condițiile privind țara de origine a mașinii)”, a declarat Diana Buzoianu.

După încheierea perioadei de consultare și aprobarea ordinului, vor urma etapele administrative de înscriere a dealerilor și de depunere a dosarelor.

„Vom avea exact același calendar ca și anul trecut, cu aceleași termene și aceleași zile. Programul va putea să înceapă ca primă etapă în luna iunie, dar va avea de parcurs toate etapele din ghid”, a precizat ministra Mediului.

Buget majorat cu 100 de milioane de lei

Programul beneficiază în acest an de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în ediția precedentă.

„Anul trecut am avut un buget de 200 de milioane de lei, anul acesta avem 300 de milioane de lei. Arătăm astfel că credem în acest program și că vrem o continuitate”, a spus Diana Buzoianu.

Ce se schimbă în Programul Rabla 2026

Una dintre cele mai importante modificări vizează proveniența mașinilor care vor putea fi cumpărate prin program.

Potrivit ministrului, vor fi eligibile doar autoturismele fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în țări din Spațiul Economic European sau în state semnatare ale Tratatului Mediteranean.

„Practic, românii trebuie să știe unde s-a fabricat acea mașină”, a explicat Diana Buzoianu.

Oficialul a susținut că noile criterii urmăresc reducerea impactului asupra mediului și încurajarea investițiilor realizate în Europa.

„Una este să aduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri, ca impact pe mediu. Și evident că ne dorim și o componentă de susținere a producțiilor sau a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în România”, a declarat ministra Mediului.

Rabla Baterii, amânat. Prioritatea este programul Apă-Canal

Diana Buzoianu a anunțat că programul Rabla Baterii nu este încă pregătit pentru lansare, deoarece ghidul de finanțare nu a fost finalizat.

„Pentru Rabla Baterii nu avem încă ghidul. Va trebui să începem să îl facem, dar am vrut neapărat să avem Programul Rabla, să îl lansăm pe acesta”, a afirmat ministrul.

În perioada următoare, prioritatea Ministerului Mediului va fi Programul Apă-Canal, care dispune de un buget de 1,5 miliarde de lei și are ca obiectiv extinderea accesului la servicii de apă și canalizare în comunitățile care încă nu beneficiază de aceste utilități.