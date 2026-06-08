Într-un mare oraș al lumii trebuia să vină iarna. În loc, a venit El Niño și oamenii merg la plajă, dar asta este o catastrofă

Lunile mai și iunie marchează de obicei debutul temperaturilor mai scăzute și al unei vremi din ce în ce mai asemănătoare iernii în Lima, Peru, un oraș din emisfera sudică care găzduiește peste 10 milioane de locuitori. Dar lucrurile au stat altfel anul acesta.
Asta pentru că un val record de căldură subacvatică a traversat adâncurile Pacificului în ultimele două luni și ajunge acum de-a lungul țărmurilor țării. Valul este asociat cu fenomenul El Niño în curs de dezvoltare , care, conform celor mai recente modelări, ar putea deveni cel mai puternic înregistrat vreodată.
Abraham Levy, directorul unei firme de consultanță meteorologică din Peru, a descris căldura oceanului ca fiind „ceva de neimaginat într-un an normal” și a spus că peruvienii urmăresc situația cu mare îngrijorare, chiar dacă profită de timpul petrecut în aer liber.
Apoi, duminică, Lima s-a confruntat cu inundații costiere . Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, nivelul mării a crescut, transformând situația într- una periculoasă .
Previziunile model publicate recent de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) au prognozat din nou un El Niño mai intens în acest an, scenariul mediu indicând o creștere de 3,5 grade Celsius (6,3 grade Fahrenheit) a temperaturilor din Oceanul Pacific central ecuatorial până în noiembrie. Aceasta ar doborî recordurile stabilite în 2015 și 1877 și ar avea consecințe ample asupra climei globale până în 2027.
Unele dintre aceste efectele potențiale includ:
- Activitate redusă a uraganelor în Atlantic și posibile secete în insulele Caraibe.
- Activitate sporită a taifunurilor și uraganelor în Pacific, inclusiv în apropierea insulelor Hawaii, Guam și în anumite părți ale Asiei de Est.
- Temperaturi neobișnuit de ridicate de vară în Pacific, precum și în întreaga Europă.
- Condiții mai uscate decât în mod normal și posibile secete în zone din nordul Americii de Sud, părți din Africa central-nordică, centrul și nordul Indiei, Indonezia, Australia și unele insule din Pacificul de Sud.
Spre deosebire de o furtună care lovește brusc un oraș, influența fenomenului El Niño asupra climei globale se va intensifica treptat în lunile următoare, influențând tiparele meteorologice - și modificând probabilitatea apariției fenomenelor meteorologice extreme - cel puțin pe parcursul iernii viitoare.