Într-un mare oraș al lumii trebuia să vină iarna. În loc, a venit El Niño și oamenii merg la plajă, dar asta este o catastrofă

În loc să se răcorească, se încălzește. Oamenii s-au adunat la plajă în mijlocul unei călduri de vară de 27 de grade Celsius - și au intrat în apele oceanului care au crescut recent cu aproape 5 grade Celsius peste medie. În Paita, Peru, la nord de Lima, apele au crescut cu 5,7 grade Celsius peste medie, scrie Washington Post.

Asta pentru că un val record de căldură subacvatică a traversat adâncurile Pacificului în ultimele două luni și ajunge acum de-a lungul țărmurilor țării. Valul este asociat cu fenomenul El Niño în curs de dezvoltare , care, conform celor mai recente modelări, ar putea deveni cel mai puternic înregistrat vreodată.

Abraham Levy, directorul unei firme de consultanță meteorologică din Peru, a descris căldura oceanului ca fiind „ceva de neimaginat într-un an normal” și a spus că peruvienii urmăresc situația cu mare îngrijorare, chiar dacă profită de timpul petrecut în aer liber.

Apoi, duminică, Lima s-a confruntat cu inundații costiere . Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, nivelul mării a crescut, transformând situația într- una periculoasă .