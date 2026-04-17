„Super El Niño” va afecta toată planeta și va fi mai puternic ca niciodată. Ce înseamnă asta

Anul 2027 ar putea deveni unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați vreodată. Foto: Getty Images

Există șanse mari ca fenomenul climatic cunoscut sub numele de „El Niño” să revină în această vară, iar specialiștii spun că ar putea fi unul neobișnuit de puternic. Dacă se confirmă, un așa-numit „super El Niño” ar putea intensifica fenomenele meteo extreme la nivel global și ar putea duce temperaturile la noi recorduri în anul următor, potrivit The Guardian.

Meteorologii urmăresc atent evoluțiile din Oceanul Pacific, acolo unde se formează aceste schimbări climatice, pentru a înțelege mai bine ce urmează. Datele actuale arată că există condițiile necesare pentru apariția fenomenului, însă prognozele făcute primăvara sunt întotdeauna mai nesigure, pentru că situația se poate schimba rapid în lunile de vară. Chiar și așa, riscul este considerat suficient de mare încât să fie luat în serios.

Dacă El Niño va fi puternic, anul 2027 ar putea deveni unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați vreodată. Efectele nu ar fi uniforme: unele regiuni s-ar putea confrunta cu ploi torențiale și furtuni violente, în timp ce altele ar intra în perioade severe de secetă.

Fenomenul El Niño apare atunci când apele de la suprafața Oceanului Pacific, în zona centrală și estică, se încălzesc peste valorile normale. Oceanul și atmosfera sunt strâns legate, iar aceste schimbări aparent locale pot influența vremea la scară globală. El Niño face parte dintr-un sistem mai larg, numit oscilația sudică El Niño (ENSO), care include și fazele opuse – La Niña și perioada neutră.

În anii El Niño, vânturile care în mod normal împing apele calde spre vest slăbesc sau își schimbă direcția. Astfel, apa caldă rămâne în partea centrală și estică a Pacificului, ceea ce duce la modificări majore ale circulației atmosferice. Chiar și o creștere de 1–3 grade Celsius a temperaturii apei poate avea efecte importante asupra climei globale.

Aceste schimbări pot da peste cap tiparele obișnuite ale vremii. Curenții de aer se modifică, iar distribuția precipitațiilor se schimbă radical: unele regiuni primesc mai multă ploaie decât de obicei, în timp ce altele se usucă. În același timp, temperaturile globale tind să crească.

Un exemplu clar este episodul puternic de El Niño din 2015, care a provocat secetă severă în Africa, probleme majore cu apa în Puerto Rico și un sezon de uragane extrem în Pacific. În mod obișnuit, astfel de episoade aduc căldură și secetă în Australia, în sudul și centrul Africii, în India și în unele zone din America de Sud, inclusiv în Amazon. Pe de altă parte, în sudul Statelor Unite, în anumite părți din Orientul Mijlociu și din Asia, pot apărea ploi abundente.

Chiar dacă unele regiuni afectate de secetă ar putea beneficia de mai multe precipitații, specialiștii avertizează că problema nu ține doar de lipsa ploii, ci și de temperaturile ridicate. În multe cazuri, seceta este agravată de căldură, iar o perioadă ploioasă nu este suficientă pentru a reface complet rezervele de apă. În sud-vestul SUA, de exemplu, unele rezervoare sunt la niveluri minime istorice, iar o revenire completă ar necesita cantități foarte mari de precipitații, care ar putea duce, la rândul lor, la inundații.

Termenul de „super El Niño” este folosit atunci când fenomenul este mult mai intens decât de obicei, cu temperaturi ale apei care depășesc cu cel puțin 2 grade Celsius valorile normale. Astfel de episoade sunt rare și au fost observate doar de câteva ori în ultimele decenii. Cu cât încălzirea este mai puternică, cu atât efectele asupra climei sunt mai severe.

Unii cercetători consideră că există deja semnale care indică formarea unui episod foarte puternic. Modelele climatice arată o probabilitate de aproximativ 25% ca un „super El Niño” să se dezvolte până în toamnă sau iarnă. Totuși, estimările din această perioadă a anului pot fi influențate de variații naturale, ceea ce face prognoza mai dificilă.

În același timp, încălzirea globală complică și mai mult lucrurile. Temperaturile mai ridicate la nivel general pot face ca episoadele de El Niño să pară mai intense decât ar fi în mod normal, iar La Niña mai slabe. De aceea, specialiștii încearcă să folosească modele tot mai precise pentru a separa efectele naturale de cele cauzate de schimbările climatice.

Chiar dacă există incertitudini, probabilitatea ca El Niño să apară în acest an rămâne ridicată. Cât de puternic va fi nu se știe încă. Însă, pe măsură ce semnalele devin tot mai clare, autoritățile din întreaga lume încep să se pregătească pentru eventualele consecințe.

Ultimul episod de El Niño, din 2023–2024, a fost deja unul dintre cele mai puternice înregistrate și a contribuit la temperaturile record din 2024. Tocmai de aceea, astfel de fenomene sunt atent monitorizate: prognozele sezoniere pot ajuta la prevenirea pierderilor economice și sunt esențiale pentru domenii precum agricultura, sănătatea, energia sau gestionarea resurselor de apă.