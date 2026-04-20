El Niño revine în forță în luna mai. Super El Niño este așteptat să apară la toamnă și la iarnă

Autoritățile meteorologice din China au anunțat că un fenomen El Niño este posibil să se dezvolte în luna mai, însă experții avertizează că este prea devreme pentru a vorbi despre un „super El Niño” sau despre scenarii de căldură extremă la nivel global, scrie Global Times.

Reprezentanți ai China National Climate Centre au transmis că, deși există semnale de formare a fenomenului, modelele climatice internaționale nu sunt încă aliniate, iar evoluția rămâne incertă. Televiziunea de stat China Central Television a relatat că impacturi regionale sunt posibile, dar nu există dovezi pentru scenarii extreme generalizate.

În același timp, China National Marine Environmental Forecasting Center estimează, pe baza datelor în timp real și a mai multor modele, că un El Niño ar putea apărea în Pacificul central și estic până la finalul primăverii lui 2026. Există o probabilitate ridicată ca un episod moderat sau chiar puternic să se dezvolte în toamna și iarna următoare.

Pentru vara aceasta, specialiștii chinezi prognozează temperaturi ușor peste medie în Marea Bohai, valori peste normal în Marea Galbenă și în nordul Mării Chinei de Est. Autoritățile avertizează că încălzirea apelor ar putea afecta acvacultura și ecosistemele marine din regiune.

Fenomene rare în Pacific

De la începutul anului, în zona Pacificului de Vest s-au format simultan trei cicloane tropicale în apropierea ecuatorului, atât în emisfera nordică, cât și în cea sudică, un fenomen considerat extrem de rar.

Unele dintre aceste furtuni s-au dezvoltat chiar în apropierea ecuatorului, o zonă în care taifunurile puternice sunt neobișnuite, ceea ce ridică riscul de ploi torențiale și inundații în anumite regiuni. Potrivit cercetătorilor, aceste evenimente sunt corelate cu evoluția El Niño, și nu sunt fenomene izolate, potrivit China Central Television.

Ce este El Niño

El Niño este un fenomen climatic în care temperaturile de la suprafața oceanului din zona tropicală a Pacificului central și estic cresc peste valorile normale pentru o perioadă de cel puțin cinci luni, a explicat Zhu Dingzhen, fost expert principal în servicii meteorologice din cadrul administrației chineze de meteorologie.

El Niño este clasificat în general ca slab, moderat, puternic sau foarte puternic, în funcție de gradul de încălzire, potrivit CCTV.

Până în prezent, din 1951 până în 2024, au fost înregistrate 22 de episoade El Niño la nivel global.

Efecte inegale la nivel global

În anii El Niño, efectele sunt inegale la nivel global. Țările din America de Sud se confruntă adesea cu ploi abundente și inundații, în timp ce regiuni precum Indonezia, estul Australiei sau sud-estul Africii pot suferi perioade severe de secetă.

În China, fenomenul produce în general perturbări climatice regionale, cum ar fi creșterea ploilor în sud în timpul toamnei și ierni mai blânde decât în mod obișnuit, potrivit specialiștilor.

Fără dovezi suficiente pentru scenarii alarmiste

Meteorologii subliniază că, în acest moment, nu există suficiente dovezi pentru a confirma scenariile alarmiste vehiculate online privind „cel mai fierbinte an” sau fenomene climatice extreme generalizate.

Unele discuții din mediul online sunt exagerate sau scoase din context și trebuie privite cu prudență, au avertizat experții citați de China Central Television.