Cod galben de furtuni cu grindină și vijelii în mai multe județe: Harta zonelor vizate de alerte meteo ANM și prognoza pentru București

2 minute de citit Publicat la 10:17 09 Iun 2026 Modificat la 10:17 09 Iun 2026

Furtună cu fulgere în timpul zilei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți două atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabile pentru mai multe județe din sudul și estul țării. Meteorologii avertizează că sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină.

Cod galben pe 9 iunie 2026: furtuni în nordul Munteniei și nordul Dobrogei

Prima atenționare este valabilă marți, 9 iunie, între orele 12:00 și 23:00 și vizează nordul și nord-estul Munteniei, precum și nordul Dobrogei.

Potrivit ANM, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu viteze de 50-70 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea local și în restul Munteniei și Dobrogei, în estul Olteniei și în sudul Moldovei.

Cod galben pe 10 iunie 2026: avertizare ANM pentru zona subcarpatică și montană

Cea de-a doua atenționare Cod galben intră în vigoare miercuri, 10 iunie, la ora 12:00 și este valabilă până la ora 21:00.

Sunt vizate județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, precum și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea.

Și în aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii izolate, cu rafale de 50-70 km/h. În plus, vor fi posibile căderi de grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de precipitații vor atinge 15-25 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp.

ANM menționează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea pe arii restrânse și în alte regiuni din sudul și estul țării.

Cum va fi vremea în București pe 9 și 10 iunie 2026

Pentru municipiul București, meteorologii au emis o prognoză specială valabilă până miercuri seară.

În intervalul 9 iunie, ora 10:00 – 10 iunie, ora 09:00, cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Cantitățile de apă vor fi, în medie, de 5-10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele pot atinge 35-45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 29 de grade Celsius, iar minima se va situa între 15 și 17 grade.

Pentru ziua de 10 iunie, între orele 09:00 și 21:00, cerul va rămâne variabil, însă probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului va fi ridicată în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 30 de grade Celsius.