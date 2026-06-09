Vremea se va răci „semnificativ” la sfârșitul săptămânii. Directoarea ANM: „Maximele nu vor mai depăși 22 de grade”

1 minut de citit Publicat la 18:39 09 Iun 2026 Modificat la 18:40 09 Iun 2026

Vremea nu se va răci în toată țara. Foto: Getty Images

Vremea se răcește „semnificativ” spre finalul săptămânii, mai ales în partea de vest, centru și nord a țării, a anunțat directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

De joi, în regiunile menționate, temperaturile maxime nu vor mai depăși 22 de grade și este posibil să existe și fenomene de instabilitate.

„Începând de joi, odată cu răcirea semnificativă mai ales în partea de vest, centru și nord a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 22 de grade, mâine așteptăm de pildă în jumătatea de vest chiar până la 34 de gade, să vorbim în continuare de probabilitatea ca fenomenele de instabilitate să fie prezente, acestea fiind de interes și la finalul acestei săptămâni”, a spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Încă de la începutul lunii, prognoza ANM pentru patru săptămâni anunța că va fi o lună iunie ploioasă.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice, estice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cu excepția regiunile vestice și nord-vestice, unde regimul pluviometric va fi deficitar, cantitățile de precipitații vor fi excedentare.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile sudestice, dar și deficitar în cele intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

De asemenea, ANM a emis marți mai multe alerte meteo nowcasting Cod Roșu, Cod portocaliu și Cod galben în localități din mai multe județe, dar și în Municipiul București, unde sunt așteptate fenomene meteo severe în următoarele ore.