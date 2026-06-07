AI ar putea folosi apă cât să ajungă pentru 1,3 miliarde de oameni, până în 2030. Centrele de date ameninţă resursele naturale

AI ar putea folosi apă cât să ajungă pentru 1,3 miliarde de oameni, până în 2030. Foto: Profimedia Images

Cercetătorii se aşteaptă ca Inteligența Artificială să utilizeze, până în 2030, atât de multă apă, cât să ajungă pentru 1,3 miliarde de oameni, amenințând resursele naturale ale Terrei, potrivit un nou raport al Institutului Universitar al Națiunilor Unite pentru Apă, Mediu și Sănătate (UNU-INWEH), preluat de Time.

Raportul mai constată că, de multe ori, costul de mediu al inteligenței artificiale este măsurat greșit, concentrându-se exclusiv pe emisiile de carbon. Cu toate acestea, răcirea și generarea de energie pentru centrele de date au o „amprentă de apă”, în timp ce infrastructura energetică și lanțurile de aprovizionare necesare pentru construirea centrelor de date au o „amprentă terestră”. Aceștia sunt factori importanți de luat în considerare, se arată în raport, atunci când se analizează factorii de stres cu care s-ar putea confrunta o regiune din cauza centrelor de date.

Raportul arată că, până în 2030, centrele de date globale care alimentează inteligența artificială vor consuma 945 terawați-oră de electricitate. Aceasta este aproape triplul consumului anual combinat de electricitate al Pakistanului, Bangladeshului și Nigeriei - țări care împreună găzduiesc peste 650 de milioane de oameni.

Amprenta de apă a centrelor de date este proiectată să fie egală cu nevoile menajere de apă de bază ale tuturor celor 1,3 miliarde de oameni din Africa Subsahariană timp de un an, în timp ce amprenta lor terestră ar putea depăși 5.590 de mile pătrate, aproximativ dublu față de zona metropolitană Jakarta, care găzduiește în prezent peste 32 de milioane de oameni.

Tranziţia la alte surse de energie nu este simplă

Însă trecerea la surse de energie mai curate nu este atât de simplă pe cât pare. Minimizarea unei amprente ar putea veni cu prețul amplificării alteia, spun cercetătorii. De exemplu, trecerea de la cărbune la bioenergie reduce amprenta de carbon a electricității cu 70% - dar crește amprenta sa asupra apei de peste 30 de ori și amprenta sa asupra terenului de 100 de ori.

„Ceea ce ne-a surprins cel mai mult este cât de des alegerile care par cele mai ecologice din perspectiva carbonului se termină mai rău pentru apă sau pentru sol”, a declarat Miriam Aczel, cercetătoare UNU-INWEH și autoarea principală a raportului, într-un comunicat de presă. „Dacă vom continua să judecăm sustenabilitatea IA doar în funcție de carbon, am putea crede că energiile regenerabile fac infrastructura IA curată, dar acest lucru rezolvă o problemă în timp ce creează alte probleme, adesea în locuri care nu au cerut acest lucru.”

Pentru a se asigura că dezvoltarea centrelor de date nu are costuri pentru comunități, raportul solicită un „ecosistem responsabil de inteligență artificială” și notează că autorizațiile, evaluarea impactului asupra mediului și consultarea comunității ar trebui să reflecte realitatea utilizării apei și a terenurilor, împreună cu carbonul.

Guvernele, investitorii și instituțiile financiare trebuie să implementeze măsuri de protecție care vor reduce la minimum consecințele asupra mediului, a declarat Kaveh Madani, directorul UNU-INWEH. „Avem o fereastră îngustă pentru a ne asigura că coloana vertebrală a revoluției tehnologice a erei noastre se dezvoltă în limitele planetare și că atât comunitățile care furnizează mineralele esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, cât și cele care găzduiesc infrastructura și deșeurile electronice ale acesteia se numără printre cele care beneficiază de pe urma acesteia.”

UE cere statelor membre să limiteze consumul de apă până în 2030

Comisia Europeană a cerut miercuri statelor europene să diminueze utilizarea resurselor de apă până în 2030 din cauza stresului hidric cauzat de încălzirea globală.

„Deja astăzi, 30% din terenurile europene se confruntă cu deficit de apă în fiecare an (...). Viitorul nostru depinde de modul în care ne gestionăm apa astăzi”, a subliniat comisarul european pentru mediu, Jessika Roswall.

Uniunea Europeană a prezentat o strategie de consolidare a securității apei. În ceea ce privește cifrele, Comisia citează obiectivul Franței de a reduce prelevările de apă cu 10% până în 2030, atât din pânzele freatice, cât și din apele de suprafață.