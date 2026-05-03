Cum au reuşit unii români care au luat credite să se ferească de "explozia" ratelor. Expert: Decizia asta i-a apărat de inflaţia de 10%

În condiţiile în care, joi, cursul BNR cota un euro la 5.1417 lei, iar, pe interbancar, cotaţia unui euro a trecut de 5,2 lei, ratele românilor care s-au împrumutat în euro au crescut. Dar efectele crizei politice pe care o traversează România nu se opresc aici. Experţii anunţă că vor creşte şi ratele oamenilor care s-au împrumutat în lei. Nu acum, ci până la finalul anului. Există, totuşi, români care au reuşit să se protejeze de "explozia" ratelor: au luat credite cu dobândă fixă. "Dobânzile fixe au fost extrem de avantajoase în contextul dat, dacă e să ţinem cont că avem o inflaţie de 10%. Au fost la jumătatea inflaţiei", a spus Claudiu Trandafir, broker de credite, la Antena 3 CNN.

Experţii sunt de părere că, dacă ratele oamenilor care au contractat credite în euro, au crescut deja, acelaşi lucru se va întâmpla şi la împrumuturile în lei, dar spre finalul anului.

"O să regăsim o creştere şi la dobânzile în lei, dar nu acum. Efectul şi impactul crizelor, al conflictelor din Golf şi din Ucraina, le vom resimţi undeva pe final de an, dacă ne gândim la IRCC şi la dobânzile variabile.

Inclusiv dobânzile fixe vor creşte pe final de 2026. Dobânzile fixe au fost extrem de avantajoase în contextul dat, dacă e să ţinem cont că avem o inflaţie de 10%. Au fost la jumătatea inflaţiei, ceea ce a fost o oportunitate din cei care aveau credite în lei, cu dobânzi variabile, să le refinanţeze", a afirmat Claudiu Trandafir, broker de credite.

Acesta credite că românii iau decizii mult mai bine informaţi:

"Există o maturitate a deciziilor, oamenii aleg să facă achiziţii imobiliare când chiar au nevoie. Am remarcat un grad de educaţie financiară mult mai mare. Românii au învăţat să nu mai ţină banii în casă şi să înceapă să facă investiţii. Cum ar fi achiziţia de locuinţe. Asta cu cât în continuare au posibilitatea de a achiziţiona credite cu dobânzi la jumătatea inflaţiei".

De ce s-a depreciat leul mult?

Economistul Adrian Negrescu a explicat, la Antena 3 CNN, că deprecierea leului nu are legătură cu teoriile conspiraţiei, conform cărora "ar fi mâna lui Isărescu", ci cu un fenomen real, în care fondurile de investiţii "îşi scot banii din ţară în cel mai ridicat ritm pe care l-am avut în ultimii ani".

"Dacă, până acum, multe fonduri de investiţii investeau în moneda naţională, că era o monedă stabilă, în titlurile de stat româneşti, îşi scot banii din ţară în cel mai ridicat ritm pe care l-am avut în ultimii ani. Şi aşa se depreciază moneda naţională. Deci nu este mâna lui Mugur Isărescu, este rezultatul crizei politice.

Dacă leul se depreciază în continuare cu 2% pe zi, mi-e teamă că vom ajunge în curând la un curs de 6 lei", a afirmat Negrescu la Antena 3 CNN.