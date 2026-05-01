De ce s-a depreciat leul mult? Economist: Fondurile de investiţii îşi scot banii din ţară în cel mai ridicat ritm din ultimii ani

Din cauza crizei politice pe care o traversează România, leul s-a depreciat simţitor în raport cu moneda euro. Joi, cursul BNR cota un euro la 5.1417 lei, cea mai mare valoare din istorie. Pe interbancar cotaţia unui euro a trecut de 5,2 lei. Economistul Adrian Negrescu a explicat, la Antena 3 CNN, că deprecierea leului nu are legătură cu teoriile conspiraţiei, conform cărora "ar fi mâna lui Isărescu", ci cu un fenomen real, în care fondurile de investiţii "îşi scot banii din ţară în cel mai ridicat ritm pe care l-am avut în ultimii ani".

"Eu cred că nu va interveni BNR azi, ci, dacă va fi nevoie, marţi, după votul de la moţiune. Acum ar însemna să ardă banii pe un curs care nu mai reflectă situaţia în care ne aflăm.

Dacă, până acum, multe fonduri de investiţii investeau în moneda naţională, că era o monedă stabilă, în titlurile de stat româneşti, îşi scot banii din ţară în cel mai ridicat ritm pe care l-am avut în ultimii ani. Şi aşa se depreciază moneda naţională. Deci nu este mâna lui Mugur Isărescu, este rezultatul crizei politice.

Dacă leul se depreciază în continuare cu 2% pe zi, mi-e teamă că vom ajunge în curând la un curs de 6 lei", a afirmat Negrescu la Antena 3 CNN.

Adrian Negrescu a avertizat şi asupra dobânzii de 7,3% la care se împrumută România:

"Creşterea de dobândă din ultima săptămână este cauzată de criza politică, mai ales în cotextul asigurărilor pe care l-am dat celor care ne finanţează, că vom reduce deficitul. Pare că nu mai au încredere în noi. Atenţie, de săptămâna trecută până azi, dobânda la care se împrumută România în acest an creşte cu 250 de milioane de euro.

Noi am ajuns în situaţia de a ne împrumuta cu aproape 1 miliard de euro în fiecare săptămână că să avem cu ce plăti pensii şi salarii. Suntem dependenţi de împrumuturi şi dacă oamenii ăştia nu ne mai împrumută, s-ar putea să avem probleme mari de finanţare".