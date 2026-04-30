Record istoric pentru cursul leu-euro. Un euro e cotat la 5,14 lei

Moneda naţională a continuat să se deprecieze joi, în raport cu moneda euro. Potrivit cursului BNR, un euro era cotat la 5.1417 lei. Este cea mai mare valoare din istorie.

Deprecierea monedei naționale are legătură cu criza politică și cu contextul internațional.

Economistul Adrian Negrescu a avertizat, joi, la Antena 3 CNN, că euro ar putea să ajungă la 6 lei dacă nu se oprește criza politică. Potrivit acestuia, BNR nu mai poate apăra moneda națională, pentru că a cheltuit deja un miliard de euro „pentru a apăra un curs care este afectat puternic”.