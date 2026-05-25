Diana Buzoianu a trimis mascații cu drone la Sintești, peste mafia gunoaielor: "Una dintre cele mai mari acțiuni de control"

1 minut de citit Publicat la 13:40 25 Mai 2026 Modificat la 13:58 25 Mai 2026

Mai multe descinderi în Sinteşti, la mafia deşeurilor ilegale, după ce Garda de Mediu a făcut monitorizări cu drona. Sursa colaj foto: Facebook/Diana Buzoianu

Poliţiştii, jandarmii şi mascaţii au descins luni la mai multe adrese din Sintești, zonă devenită cunoscută pentru incendiile provocate de arderea ilegală a deșeurilor, care afectează constant calitatea aerului din București. Acţiunea are loc după ce, timp de aproape o lună, Garda Naţională de Mediu a făcut monitorizări cu drone.

La acţiunea de astăzi, în Sinteşti, judeţul Ilfov, participă circa 200 de politişti, jandarmi, mascaţi, dar şi comisari de la Garda Naţională de Mediu. Până în acest moment, de la mafia gunoaielor s-au ridicat tone de materiale, în special, de fier, deţinute ilegal.

Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului: "În acest moment are loc una dintre cele mai mari acțiuni de control la Sintești și în localitățile din zonă din ultimii ani de zile. Este vorba de o anchetă din ultimele luni în care zona a fost monitorizată, iar filmările vor fi trimise ca probă pentru autoritățile penale".

Ulterior, în comunicatul postat pe Facebook, ministrul Mediului a mai menţionat: "Vom înregistra oficial astăzi plângerile penală bazate pe constatările făcute în urma monitorizării, însoțite de clipuri și poze. Faptele penale trebuie să fie sancționate, altfel fenomenul va continua ani de zile de acum înainte".

Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Antena 3 CNN că una dintre persoane a fost amendată cu 45.000 de lei. De asemenea, oamenii legii au scris şi alte amenzi.

Doar din trei amenzi care au fost aplicate s-a ajuns la suma de aproximativ 200.000 de lei. Cele 20 de descinderi de azi vin după ce Garda de Mediu a supravegheat întreaga zonă timp de aproximativ o lună, inclusiv cu drone.

Puţin după ora 13:00 se făceau pregătiri pentru a se schimba o a treia camionetă care a fost umplută cu materiale ilegale, conform sursei citate.