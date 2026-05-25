Românii au returnat miliarde de ambalaje. Ar înconjura Pământul de 50 de ori și ar umple de trei ori Palatul Parlamentului

Românii au returnat miliarde de ambalaje. Cantitatea ar înconjura Pământul de 50 de ori și ar umple de trei ori Palatul Parlamentului. FOTO: facebook RetuRO

RetuRO a anunţat că a fost atins pragul de 10 miliarde de ambalaje SGR colectate de la lansarea sistemului până în prezent. Puse cap la cap ar înconjura Pământul de 50 de ori, iar cantitatea ar umple de trei ori Palatul Parlamentului, potrivit administratorului Sistemului de Garanţie-Returnare.

"Pentru a înţelege mai uşor amploarea acestei cantităţi, ambalajele colectate pot fi comparate cu repere uşor de înţeles. Puse cap la cap, ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau ar acoperi de cinci ori distanţa dintre Pământ şi Lună. Ca volum, ar putea umple de trei ori Palatul Parlamentului, iar aşezate unele lângă altele, ar acoperi întreaga suprafaţă a municipiului Iaşi, jumătate din Bucureşti sau ar forma un cartier cu 700 de blocuri de patru etaje", se arată într-un comunicat al administratorului RetuRO.

În cei doi ani şi jumătate de la lansare, RetuRO a livrat către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale - PET, aluminiu şi sticlă - de înaltă calitate, care alimentează direct industria de profil din România. Ca termen de comparaţie, această cantitate echivalează cu masa a 15 nave de dimensiunea Titanicului sau cu un convoi de 30.000 de TIR-uri pe drumul Bucureşti - Cluj-Napoca.



Cu o rată de colectare de 85% în 2026, Sistemul de Garanţie-Returnare continuă să sprijine tranziţia României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil faţă de mediu, se precizează în comunicat, scrie Agerpres.



RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. (www.returosgr.ro) este o companie ce funcţionează pe principiul not for profit - ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR. Compania a fost creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).



RetuRO, administratorul SGR, funcţionează cu finanţare exclusiv privată şi are rolul de a asigura transparenţa asupra cantităţilor de ambalaje pentru băuturi puse pe piaţă şi returnate de consumatori.