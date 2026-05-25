Bursele europene urcă la cel mai ridicat nivel din ultimele două luni, după semnalele privind un posibil acord de pace SUA-Iran

1 minut de citit Publicat la 13:13 25 Mai 2026 Modificat la 13:34 25 Mai 2026

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat luni dimineața cu 0,61% / sursă foto: Getty Images

Bursele europene au deschis luni în creștere, atingând cel mai ridicat nivel din mai mult de două luni, pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între SUA și Iran, ceea ce atenuează temerile privind inflația și încetinirea economiei mondiale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat luni dimineața cu 0,61%, la 628.93 puncte, aproape de nivelul record înregistrat la finalul lunii februarie, chiar înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Cele mai multe domenii înregistrau creșteri, pe fondul unui avans al sectorului bancar de 1,7%, în timp ce companiile aeriene europene, cum ar fi Lufthansa și Air France KLM au urcat cu 4,2% și, respectiv, 9%, după ce prețul țițeiului Brent din Marea Nordului, referința globală, a scăzut cu 5%, la 98 dolari per baril.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă seara că detaliile finale ale unui acord de încetare a ostilităților cu Teheranul sunt în curs de negociere, iar prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, care acționează ca mediator, a anunțat duminică că Islamabadul se așteaptă să găzduiască o nouă rundă de discuții între Iran și SUA 'foarte curând'.

Investitorii se așteaptă ca un eventual acord să ducă la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pe unde trece o cincime din gazele naturale și țițeiul mondial. O astfel de evoluție ar fi benefică pentru Europa, dependentă de importurile de energie, apreciază analiștii.

Titlurile Delivery Hero au urcat luni cu 12% după informațiile că Uber Technologies Inc intenționează să preia platforma de livrări Delivery Hero, într-o tranzacție care ar evalua grupul german la peste 11,5 miliarde de euro (13,39 miliarde de dolari).

Piețele Bursiere din SUA, Marea Britanie și Coreea de Sud sunt închise luni datorită unor sărbători publice.

Bursa japoneză a încheiat ședința de luni în creștere cu 2,87%, pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între SUA și Iran. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea record de 65.158,19 puncte, în creștere cu 1.819,12 puncte comparativ cu valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente.

Bursa din Shanghai a închis ședința de luni în creștere cu 0,84%, indicele Shanghai Composite a ajuns la valoarea de 4.147,64 puncte, în creștere cu 34,74 puncte față de valoarea înregistrată la închiderea ședinței precedente.