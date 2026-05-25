"Pe litoral sunt sute de hoteluri de vânzare". Micile afaceri reclamă nivelul taxelor: companiile se închid, oamenii sunt dați afară

Industria auto, agricultura şi HoReCa se confruntă cu disponibilizări, insolvenţe şi închideri de companii, din cauza lipsei măsurilor de susţinere a mediului de afaceri şi a deficitului de lichiditate din economie, fiind nevoie de stabilitate şi de un guvern cu o direcţie clară pe termen lung, a afirmat luni preşedintele IMM România, Florin Jianu.

"Trebuie să ne uităm care este tendinţa deja de la începutul acestui an, lucruri pe care noi le arătam şi anul trecut - şi anume sectoare precum automotive, care este extrem de afectat, cu multe disponibilizări, mai ales în vestul ţării, mii de locuri de muncă pierdute. Sectorul agriculturii este şi el extrem de afectat în această perioadă. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvenţă, foarte multe companii închise şi, pe cale de consecinţă, foarte multe locuri de muncă pierdute", a menţionat Florin Jianu, în cadrul unei conferinţe de presă, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, sectorul serviciilor, în special HoReCa, este puternic afectat de disponibilizări şi scăderea activităţii, în contextul lipsei măsurilor de sprijin pentru economie, al fiscalităţii ridicate şi al diminuării competitivităţii companiilor.

"Sectorul serviciilor, şi aici aş pune accent pe ceea ce înseamnă HoReCa, este extrem de afectat, cu multe disponibilizări. Colegii noştri de pe litoral ne atrăgeau atenţia că sunt zeci, dacă nu sute, de hoteluri de vânzare în această perioadă. Deci foarte multe sectoare de activitate care nu mai performează în această perioadă. Cauzele: lipsa măsurilor de susţinere a mediului de afaceri, lipsa unor preocupări reale pentru economie, o impozitare şi o taxare mult prea mare, peste puterea de cumpărare şi peste competitivitatea companiilor", a adăugat preşedintele IMM România.

Potrivit sursei citate, viitorul guvern trebuie să aibă o direcţie clară de sprijinire a economiei şi a IMM-urilor, inclusiv prin relansarea unui program de tip IMM Invest, şi să asigure stabilitate pe termen lung.

"În opinia noastră, indiferent ce fel de premier va fi ales, politic sau apolitic, pentru noi este foarte importantă direcţia şi mai ales focusul pe ceea ce înseamnă întreprinderile mici şi mijlocii, focusul pe economie, lucruri pe care, din păcate, în ultima perioadă nu le-am văzut. Aţi văzut programe pe care noi le susţinem, măsuri pe care noi le susţinem şi care, din păcate, încă o dată, nu le-am văzut puse în aplicare. Vă dau un singur exemplu: lipsa de lichiditate financiară în economie. Noi cerem de luni de zile reintegrarea unui program de tip IMM Invest, pentru că am văzut în economie şi avem semnale foarte clare ale lipsei de lichiditate, adică eu nu încasez de la furnizor şi nu pot să plătesc mai departe pe lanţul valoric", a mai spus Jianu.