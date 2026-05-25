Bolojan: Până la mijlocul săptămânii, trebuie să finalizăm analiza a 10.000 de proiecte PNRR. „Altfel, vom pierde finanțările”

Publicat la 13:25 25 Mai 2026 Modificat la 13:25 25 Mai 2026

Ilie Bolojan în cadrul unei videoconferințe cu prefecții din țară. Foto: Facebook/Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni că le-a cerut prefecților să informeze toate primăriile din țară să transmită datele legate de proiectele finanțate din fonduri europene prin progamul PNRR - stadiul lucrărilor, termenul de finalizare, graficul de lucrări - astfel încât în aceste zile să se poată finaliza analiza a peste 10.000 de astfel de proiecte.

„Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin acest program, dintre care peste 5.000 prin Ministerul Dezvoltării, peste 2.500 prin Ministerul Educației, peste 1.500 prin Ministerul Mediului, plus proiectele derulate prin celelalte ministere”, a precizat Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe contul său de Facebook.

Conform șefului Executivului, majoritatea proiectelor PNRR au ca beneficiari autoritățile locale sau școlile din localități.

„În paralel cu inventarierea situației lucrărilor, continuăm negocierile tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene privind ultimele modificări ale programului de finanțare. Acestea se vor finaliza până la începutul săptămânii viitoare.

Clarificăm ce proiecte vor rămâne finanțate prin granturi. Vor fi cele care se vor termina până la sfârșitul lunii august; altfel, vom pierde finanțările”, a precizat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește „proiectele care nu se pot termina, analizăm transferul pe finanțarea din împrumut, fără a afecta derularea lucrărilor”, a mai adăugat șeful guvernului.

„Programul PNRR are un impact major asupra investițiilor din România în acest an: peste 10 miliarde de euro. De la autostrăzi și cale ferată, până la investiții în transporturi, școli, spitale și blocuri anvelopate, în localități din toată țara. Negocierile cu Comisia Europeană cuprind și componenta de jaloane și reforme pe care ne-am angajat să le implementăm, precum și ajustarea obiectivelor la un nivel realist”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

Bolojan a avut o videoconferință cu prefecții, în care a fost analizat stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, inclusiv măsurile legislative necesare pentru continuarea implementării acestora. Este vorba despre nouă proiecte de lege, cu o valoare cumulată de aproximativ 7,5 miliarde de euro, care urmează să fie transmise Parlamentului până la sfârșitul săptămânii.

România încă se află în negociere cu Comisia Europeană pentru unele componente din PNRR, inclusiv ajustarea unor obiective la un nivel realist de îndeplinire. Spre exemplu, România riscă să piardă bani din PNRR pentru că nu reușește să crească viteza pe calea ferată.