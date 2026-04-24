Avertisment rar al Băncii Angliei: Bursele sunt la un maxim periculos și ar putea urma o corecție bruscă

Piețele bursiere din întreaga lume sunt la niveluri prea ridicate și ar putea să scadă, pentru că prețurile acțiunilor nu reflectă riscurile reale din economie, avertizează viceguvernatorul Băncii Angliei, într-un interviu pentru BBC.

„Există foarte multe riscuri în acest moment, iar prețurile activelor sunt la maxime istorice. Ne așteptăm ca, la un moment dat, să vină o corecție”, a declarat Sarah Breeden.

Este destul de rar ca un oficial de rang înalt al Băncii Angliei să vorbească atât de direct despre piețe.

Inteligența artificială și „frenezia” investițiilor

Breeden, care răspunde și de stabilitatea financiară, nu a vrut să spună când ar putea avea loc scăderea sau cât de mare va fi, dar a atras atenția asupra mai multor riscuri pe care investitorii par să le ignore.

„Ce mă îngrijorează cel mai mult este posibilitatea ca mai multe probleme să apară în același timp - un șoc economic major, pierderea încrederii în creditul privat, o corecție a evaluărilor din zona inteligenței artificiale. Ce se întâmplă atunci și suntem pregătiți pentru asta?”, a spus ea.

O scădere bruscă a burselor poate avea efecte serioase. Dacă oamenii dețin acțiuni, scăderea valorii lor îi poate face să se simtă mai săraci și să cheltuiască mai puțin.

În același timp, companiile ar putea avea mai greu acces la finanțare, ceea ce înseamnă investiții mai mici sau amânate. În plus, încrederea poate scădea, iar firmele pot reduce angajările.

Piața din SUA, unde sunt listate cele mai mari companii din lume, a atins recent noi maxime, chiar dacă Agenția Internațională pentru Energie avertizează că economia globală trece prin cel mai mare șoc energetic din istorie.

Companiile din tehnologie au investit sute de miliarde de dolari în inteligență artificială. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a numit acest val de investiții „o frenezie”, iar unii îl compară cu bula dotcom de la sfârșitul anilor ’90, când investitorii au pariat pe start-up-uri care nu au rezistat în timp.

Șeful Nvidia, Jensen Huang, unul dintre principalii furnizori de cipuri pentru AI, respinge însă aceste temeri.

Pericolul din umbră: Criza creditului privat

Un alt motiv de îngrijorare este creșterea fondurilor care oferă credite private companiilor, într-un mod similar băncilor. Unele dintre ele au avut recent pierderi și au limitat retragerile investitorilor, ceea ce a ridicat semne de întrebare despre stabilitatea sistemului financiar. Breeden spune că acest sector, cunoscut drept „shadow banking”, a crescut foarte mult, dar nu a fost încă pus la încercare într-o perioadă de scădere a piețelor.

„Creditul privat a crescut de la zero la 2.500 de miliarde de dolari în ultimii 15-20 de ani. Nu a fost testat la această scară și la acest nivel de complexitate”, a explicat ea. „Ne îngrijorează mai degrabă o criză a creditului privat decât una generată de bănci”.

Este sistemul financiar pregătit pentru o corecție?

În Marea Britanie, piața bursieră nu are companii de inteligență artificială la dimensiunea celor din SUA, dar indicele FTSE 100 este și el foarte aproape de maximul istoric.

Breeden a subliniat că rolul ei nu este să spună când vor scădea piețele, ci să se asigure că sistemul financiar este pregătit.

„Ne uităm la cum ar putea scădea aceste prețuri. Va fi o corecție bruscă? Și dacă da, ce impact va avea asupra economiei? Nu spun că se va întâmpla azi sau mâine. Important este să fim pregătiți”, a spus ea.

La rândul său, Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, spune că este „neobișnuit ca un oficial al Băncii Angliei să avertizeze atât de clar asupra unei posibile scăderi”.

El a adăugat că aceste riscuri sunt cunoscute de ceva timp, dar piețele au avut doar fluctuații temporare și și-au revenit de fiecare dată.

„Asta arată că investitorii nu ignoră riscurile, ci mai degrabă cred că pot fi ținute sub control”, a concluzionat el.