Cursul euro riscă să ajungă la 6 lei. Economist: BNR nu mai poate apăra moneda națională. Ne putem duce într-o criză majoră

Euro ar putea să ajungă la 6 lei dacă nu se oprește criza politică.

Economistul Adrian Negrescu a avertizat, joi, la Antena 3 CNN, că euro ar putea să ajungă la 6 lei dacă nu se oprește criza politică. Potrivit acestuia, BNR nu mai poate apăra moneda națională, pentru că a cheltuit deja un miliard de euro „pentru a apăra un curs care este afectat puternic”.

Adrian Negrescu, consultant economic: Ajungem la 10 lei pe litru pentru motorină. O veste proastă nu vine niciodată singură, mă uitam pe cursul interbancar acum și dolarul crește la 4,38 de lei. Altfel spus, vom importa mai scump petrolul ăla pe care îl rafinăm și-l transformăm în benzină și motorină.

Din această perspectivă sunt mai multe vești proaște: cursul euro se duce spre 5,2 lei pe pentru un euro și asta confirmă faptul că vom asista probabil la o depricere controlată a monedei naționale în perioada următoare. Banca Națională nu poate cheltui miliarde de euro pentru a apăra un curs care este afectat puternic de această criză politică. Investitorii scot banii din România. Se întâmplă acest lucru și de aceea este nevoie ca această criză se termină mai repede, pentru că altfel putem ajunge la 6 lei pentru un euro foarte repede, dacă mergem în ritmul ăsta.

De aceea este absolut esențial ca săptămâna viitoare să știm concret cine conduce România și dacă își mai menține planurile de reformă, de reducere a cheltuielilor publice, pentru că altfel, din păcate, alternativa ne duce din ce în ce mai mult spre FMI.

Lasă BNR euro să ajungă la 6 lei?

Adrian Negrescu, consultant economic: Gândiți-vă că BNR a cheltuit în luna martie, cum spune Bloomberg, că aproape un miliard de euro pentru a ține cursul la 5,09, acum suntem la 5,13 în momentul de față și probabil va fi 5,14 la cursul oficial la ora 13:00.

Altfel spus, a mai cheltuit încă câteva sute de milioane de euro pentru a tempera practic depreciere monedei naționale. Nu poate merge la nesfârșit cu această politică și de aceea cred că e nevoie de mesaje de pe scena politică, de la președinte, de la premier, cu toții să calmeze piețele, pentru că gradul de reticență al investitorilor, îngrijorările lor se văd acuma cel mai repede în dobânzile alea la care se împrumută statul - 7,4%, asta înseamnă 250 de milioane de euro în plus la dobânzile pe care le are de plătit statul român în acest an. Și asta de la o săptămână la alta.

Vă dați seama, ne putem duce într-o criză majoră, precum s-a întâmplat în Grecia acum 20 de ani, doar din perspectiva acestui război politic care este de o inconștiență dezarmantă asociată situației economice.