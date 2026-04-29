Euro a sărit miercuri de 5,10 lei și înregistrează cea mai mare valoare după alegerile de anul trecut

Euro a sărit miercuri de 5,10 lei. Foto: Getty Images

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,1004 lei, în urcare cu 0,67 bani (+0,13%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0937 lei. Acesta este cel mai ridicat curs după alegerile din 2025.



De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3595 lei, în creştere cu 0,54 bani (+0,12%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3541 lei.



Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5181 lei, în creştere cu 0,19 bani (+0,03%), faţă de 5,5162 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 638,3798 lei, de la 645,5624 lei, în şedinţa precedentă.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,1004

1 Dolar american USD 4,3595

1 Dolar australian AUD 3,1174

1 Dolar canadian CAD 3,1849

1 Franc elveţian CHF 5,5181

1 Coroană cehă CZK 0,2092

1 Coroană daneză DKK 0,6825

1 Liră egipteană EGP 0,0823

1 Liră sterlină GBP 5,8869

100 Forinţi maghiari HUF 1,4001

100 Yeni japonezi JPY 2,7289

1 Leu moldovenesc MDL 0,2517

1 Coroană norvegiană NOK 0,4682

1 Zlot polonez PLN 1,1992

1 Rublă rusească RUB 0,0580

1 Coroană suedeză SEK 0,4698

1 Liră turcească TRY 0,0964

1 Rand sud-african ZAR 0,2626

1 Real brazilian BRL 0,8760

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6379

1 Rupie indiană INR 0,0460

100 Woni sud-coreeni KRW 0,2946

1 Peso mexican MXN 0,2504

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5524

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434

1 Hryvna ucraineană UAH 0,0989

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1871

1 Baht thailandez THB 0,1334

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5563

1 Shekel israelian ILS 1,4708

100 Rupii indoneziene IDR 0,0252

1 Peso filipinez PHP 0,0707

100 Coroane islandeze ISK 3,5617

1 Ringgi malaysian MYR 1,1033

1 Dolar singaporez SGD 3,4112

1 Gram de aur XAU 638,3798

1 DST XDR 5,9711

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.