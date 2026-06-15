Un tribunal arbitraj de la Haga respinge majoritatea cererilor Ucrainei în diferendul cu Rusia privind Strâmtoarea Kerci

1 minut de citit Publicat la 22:24 15 Iun 2026 Modificat la 22:28 15 Iun 2026

Podul de peste Strâmtoarea Kerci este crucial pentru aprovizionarea cu combustibil, alimente şi alte produse a Crimeii. Sursa foto: Getty Images

Curtea Permanentă de Arbitraj, cu sediul la Haga, a constatat că Rusia a încălcat unele legi maritime legate de mediu în timpul construirii podului de peste Strâmtoarea Kerci dintre Rusia continentală şi peninsula Crimeea anexată, însă instanţa a respins plângerile Ucrainei conform cărora Moscova încerca în mod ilegal să menţină strâmtoarea sub controlul său exclusiv, arată o hotărâre publicată luni, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Procedura de la Curtea Permanentă de Arbitraj interguvernamental a fost iniţiată în 2016, după ce Rusia a început construirea podului Crimeei, lung de 19 km.

Într-o hotărâre din 22 aprilie, dar comunicată abia luni, conform procedurilor instanţei de arbitraj, Curtea a respins majoritatea argumentelor Kievului privind controlul Rusiei asupra strâmtorii, din motive procedurale.

Instanţa a constatat, totuşi, că Rusia a încălcat unele legi maritime prin faptul că nu a efectuat evaluări de mediu adecvate în timpul construirii podului.

Comisia de arbitraj formată din cinci judecători nu a acordat nicio despăgubire şi a dispus ca ambele părţi să îşi achite propriile cheltuieli de judecată pentru această procedură care a durat un deceniu.

Cazul este una dintre cele câteva proceduri pe care Kievul le-a îndreptat împotriva Rusiei în faţa unor instanţe şi instituţii internaţionale, în legătură cu anexarea Crimeei din 2014 şi invazia din 2022.

Podul de peste Strâmtoarea Kerci este crucial pentru aprovizionarea cu combustibil, alimente şi alte produse a Crimeii, unde portul Sevastopol este baza istorică a Flotei ruse de la Marea Neagră.