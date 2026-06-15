FMI avertizează că revenirea preţurilor la energie va mai dura după războiul din Iran

Efectele războiului din Iran nu vor dispărea imediat de pe piața energiei / FOTO: Agerpres

Directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a salutat, luni, acordul încheiat între Teheran şi Washington, avertizând în acelaşi timp că repercusiunile războiului din Iran asupra aprovizionării globale cu energie vor avea nevoie de timp pentru a se disipa, transmite AFP, citată de Agerpres.

Iranul şi Statele Unite au convenit duminică asupra unui acord care pune capăt unui conflict de aproape patru luni care a paralizat Strâmtoarea Ormuz, o rută importantă pentru transportul maritim de hidrocarburi.

„Cu cât (-acest şoc energetic-nr.) se va rezolva mai repede, cu atât mai bine, mai ales că va dura ceva timp pentru a se reface aprovizionarea, având în vedere daunele semnificative aduse infrastructurilor din Golf", a scris Kristalina Georgieva într-o postare pe blog-ul FMI. În acest sens, „anunţul de duminică privind un armistiţiu este binevenit”, a adăugat şefa FMI.

De asemenea, Georgieva a anunţat că FMI va publica o actualizare a Perspectivelor Economice Mondiale (WEO), care include previziuni de creştere şi inflaţie, pe 8 iulie.

În aprilie, FMI a emis trei scenarii pentru creşterea PIB-ului global în 2026 şi 2027, scenariul "negativ" prevăzând o încetinire a creşterii la 2,5% în 2026 şi o inflaţie generală de 5,4%.

Luna trecută, Georgieva a declarat că scenariul negativ era deja în desfăşurare, dar ultimele sale comentarii sugerează că Fondul ar putea reveni la scenariul său de referinţă, care presupunea un război de scurtă durată în Iran şi miza pe o creştere de 3,1% în 2026.

Acordul anunţat duminică marchează cel mai mare progres către rezolvarea unui război care a început cu atacuri comune SUA-Israel asupra Iranului în februarie, înainte de a escalada într-un conflict regional mai amplu, care a ucis mii de oameni, a răsturnat pieţele energetice şi a alimentat îngrijorările cu privire la o recesiune globală.

„După mai bine de trei luni de război în Orientul Mijlociu, economia globală pare să reziste. Preţurile mărfurilor, inflaţia şi aşteptările legate de aceasta, precum şi condiţiile financiare au fost afectate, dar încă nu în moduri care să semnaleze o încetinire globală", a scris Kristalina Georgieva într-o postare pe blog-ul FMI.

Georgieva a mai spus că Fondul este pregătit să ofere sprijin financiar ţărilor membre, dar că majoritatea guvernelor au solicitat până acum îndrumări politice, mai degrabă decât salvări în numerar.