Rabla 2026. Condiții, valoarea voucherului și mașini acceptate

2 minute de citit Publicat la 13:21 15 Iun 2026 Modificat la 13:21 15 Iun 2026

Cimitir de mașini vechi casate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Mediului a publicat ghidul oficial pentru Programul Rabla 2026, care introduce modificări importante privind eligibilitatea autovehiculelor, valoarea ecotichetelor și condițiile de participare. Potrivit documentului oficial și informațiilor publicate de Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), programul vine cu o orientare clară spre producția auto din Europa și state partenere, excluzând mașinile fabricate în afara acestui spațiu, inclusiv China.

Condiții pentru a accesa programul Rabla în 2026

Pentru a beneficia de finanțare prin Rabla 2026, solicitanții trebuie să caseze un autovehicul uzat și să îl radieze din circulație, conform regulilor generale ale programului gestionat de AFM.

Una dintre cele mai importante modificări din acest an este criteriul de origine al mașinii noi. Conform ghidului publicat de Ministerul Mediului, sunt eligibile doar autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în state partenere cu acorduri comerciale recunoscute de UE.

Lista include, pe lângă statele UE și SEE, și țări precum Regatul Unit, Elveția, Turcia și Maroc, în baza regulilor de origine preferențială.

În mod explicit, mașinile fabricate în China nu mai sunt eligibile, inclusiv unele modele asamblate în afara Europei, chiar dacă sunt comercializate sub mărci europene.

De asemenea, vehiculul achiziționat trebuie:

să fie nou (nu a fost niciodată înmatriculat);

să respecte plafonul de preț de maximum 70.000 euro cu TVA inclus;

să îndeplinească normele de emisii prevăzute în ghid (în special pentru hibride plug-in);

să fie încadrat în categoriile eligibile (autoturisme, autoutilitare ușoare, motociclete etc.).

Valoarea ecotichetelor

Valoarea voucherelor Rabla 2026 rămâne, în linii mari, la nivelul anului precedent, conform Ministerului Mediului.

Sumele principale sunt:

10.000 lei – pentru mașini cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete;

– pentru mașini cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete; 12.000 lei – pentru vehicule hibride;

– pentru vehicule hibride; 15.000 lei – pentru plug-in hybrid sau motociclete electrice;

– pentru plug-in hybrid sau motociclete electrice; 18.500 lei – pentru autovehicule electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen.

Pentru instituțiile publice și autoritățile locale, valoarea sprijinului poate ajunge până la aproximativ 120.000 lei pentru vehicule electrice sau plug-in hybrid.

Bugetul total al programului este estimat la aproximativ 300 de milioane de lei, în creștere față de anul precedent.

Ce mașini noi poți cumpăra cu voucher Rabla

Prin Programul Rabla 2026 pot fi achiziționate mai multe tipuri de autovehicule noi, cu condiția respectării criteriilor de origine și emisii:

autoturisme cu motor termic eficient

mașini hibride;

modele plug-in hybrid;

mașini 100% electrice;

vehicule cu pilă de combustie cu hidrogen.

Un element esențial introdus în acest an este orientarea spre producția „Made in EU” și state partenere, măsură justificată de autorități prin reducerea impactului de mediu pe întreg lanțul de producție și susținerea industriei auto europene.

În prezent, ghidul se află în transparență decizională, iar după finalizarea perioadei de consultare publică urmează aprobarea oficială și deschiderea sesiunii de înscriere.