A fost publicat Ghidul Rabla 2026. Sunt eligibile doar mașini fabricate în UE și alte câteva state, fără China. Care e prețul maxim

Ministerul Mediului a publicat condițiile de eligibilitate din Programul Rabla 2026, prin care românii își pot casa mașinile vechi și își pot finanța parțial astfel achiziția unui autovehicul nou. Sursă colaj foto: Getty Images / Hepta

Ministerul Mediului a publicat, miercuri, proiectul Ordinului de ministru care detaliază condițiile pentru programul Rabla 2026.

Conform documentului citat, sunt eligibile la finanțare autovehiculele noi, iar textul definește astfel această noțiune:

"orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială / autospecializată ușoară sau motocicletă, fabricat/ă în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în state care fac parte din lanțurile industriale integrate ale pieței europene, în baza acordurilor de asociere, uniune vamală ori liber schimb cu Uniunea Europeană și pentru care există reguli de origine preferențială aplicabile sectorului auto, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Confederația Elvețiană, Republica Turcia și Regatul Maroc, care nu a fost înmatriculat niciodată".

În ceea ce privește tipul de motor, vor putea fi finanțate prin Rabla "vehiculele cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), hibrid, plug-in hibrid, pur electric, cu pilă de combustie cu hidrogen, inclusiv autovehiculele DRIVE-TEST/DEMO care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin.(2)".

Motorizările pe motorină nu se pot finanța prin Rabla 2026

Nu se finanțează achiziționarea autovehiculelor alimentate cu combustibil motorină.

Autovehiculul "pur electric" menționat în ordinul de ministru este definit drept "orice autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială / autospecializată ușoară, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero".

Articolul 9, invocat anterior, spune că mașinile eligibile la finanțarea prin program nu trebuie să depășească o valoare de achiziție de 70.000 euro, cu TVA inclus și trebuie să respecte condiția de a genera mai puțin de 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru cazul unui vehicul nou plug-in hibrid.

Mai sunt eligibile autovehiculele folosite pentru DRIVE-TEST/DEMO care au fost înmatriculate pentru prima dată cu cel mult 6 luni în urmă inclusiv față de data vânzării şi care nu au fost rulate mai mult de 6.000 km, iar înmatricularea lor s-a făcut pe numele producătorului validat, respectiv al punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat.

Ministrul Mediului: Rabla 2026 va putea începe în această lună

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că Programul Rabla 2026 pentru mașini va putea începe în această lună, după parcurgerea etapelor legale necesare și a perioadei de consultare publică.

Buzoianul a precizat că Ordinul de ministru corespunzător va sta în transparență decizională zece zile.

După încheierea perioadei de consultare și aprobarea ordinului, vor urma etapele administrative de înscriere a dealerilor și de depunere a dosarelor.

"Vom avea exact același calendar ca și anul trecut, cu aceleași termene și aceleași zile. Programul va putea să înceapă, ca primă etapă, în luna iunie, dar va avea de parcurs toate etapele din ghid", a subliniat Buzoianu.

Ea a arătat că programul beneficiază în acest an de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în ediția precedentă.

Ce se schimbă în Programul Rabla 2026

Una dintre cele mai importante modificări vizează proveniența mașinilor care vor putea fi cumpărate prin program.

Astfel, așa cum reiese din proiectul Ordinului de ministru, doar autoturismele fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în țări din Spațiul Economic European sau în unele state semnatare ale Tratatului Mediteranean - precum Maroc - sunt eligibile pentru program.

"Practic, românii trebuie să știe unde s-a fabricat acea mașină (...) Una este să aduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri, ca impact pe mediu. Și evident că ne dorim și o componentă de susținere a producțiilor sau a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în România", a explicat Diana Buzoianu.

Oficialul a susținut că noile criterii urmăresc reducerea impactului asupra mediului și încurajarea investițiilor realizate în Europa.