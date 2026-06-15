De ce criza energetică nu se termină odată cu redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Tancurile petroliere și navele de transport de gaze au fost afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz, ceea ce a declanșat o criză energetică globală, generată de războiul din Orientul Mijlociu. Foto: Getty

Acordul dintre Statele Unite și Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz a adus o ușurare imediată pe piața petrolului, cu prețuri la cel mai scăzut nivel din martie. Dar revenirea la normal va dura luni întregi, iar prețurile la pompă nu vor scădea curând la nivelurile dinainte de criză, scrie The New York Times.

Acordul mult așteptat pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz a adus o ușurare imediată pe piața petrolului, prețurile coborând la cele mai scăzute niveluri din începutul lunii martie. Repunerea în mișcare a unor cantități semnificative de petrol și gaze va dura însă mult mai mult.

Chiar și în cele mai bune condiții, transportul petrolului și gazelor din zăcămintele din Golful Persic până la cumpărătorii din China sau Japonia durează săptămâni, uneori luni.

Primul test important pentru funcționarea acordului este dacă acesta le oferă companiilor de transport maritim suficientă încredere pentru a-și trimite vasele prin strâmtoare – un coridor îngust care separă Iranul de Peninsula Arabică. Dacă o vor face, petrolierele rămase blocate în Golful Persic vor putea livra combustibilul atât de necesar cumpărătorilor din întreaga lume.

Ce urmează după aceea depinde în mare măsură de cât de durabilă cred companiile că va fi redeschiderea. Statele Unite și Iranul au convenit un armistițiu de 60 de zile, în care vor încerca să ajungă la un acord mai amplu privind programul nuclear iranian și sancțiunile americane împotriva țării.

Acest interval ar trebui să fie suficient pentru ca vasele goale aflate în apropierea strâmtorii să facă drumul până la porturile din țări precum Irak sau Kuwait și înapoi. Dar pentru petrolierele aflate mai departe calculul ar putea fi mai complicat, mai ales dacă armatorii au îndoieli cu privire la soliditatea acordului.

O altă mare întrebare este dacă producătorii de petrol și gaze naturale din Golf vor avea suficientă încredere pentru a începe munca dificilă de repunere în funcțiune a sondelor, rafinăriilor și a celorlalte infrastructuri. În total, țările din Golf au redus producția de petrol cu până la 15 milioane de barili pe zi în această primăvară – aproape 15% din oferta globală, potrivit S&P Global Energy.

„Vorbim de șase până la 12 luni pentru a putea găsi un fel de echilibru”, a declarat Wael Sawan, directorul general al gigantului petrolier londonez Shell, într-un interviu acordat The New York Times luna trecută. „Asta presupunând că totul revine rapid la capacitate, ceea ce este o provocare, pentru că o parte din infrastructură a fost avariată”.

Asta nu înseamnă că prețurile la combustibil vor rămâne atât de mari aproape un an. Dacă acordul rezistă și este prelungit, prețul petrolului va rămâne cel mai probabil mult sub nivelurile atinse în vârful conflictului, ceea ce va contribui la scăderea prețurilor la pompă.

Totuși, este puțin probabil ca prețurile la benzină, motorină și alți combustibili să revină prea curând la nivelurile dinainte de conflict – nici măcar în țări ca Statele Unite, care nu se confruntă cu penurie. Țările asiatice și europene, unde mulți consumatori s-au luptat la un moment dat să obțină suficient combustibil, vor aștepta mult mai mult, dat fiind timpul de care au nevoie petrolierele pentru a traversa oceanele, rafinăriile pentru a transforma țițeiul în produsele folosite la mașini, camioane și avioane, și rețelele locale de distribuție pentru a-l livra acolo unde este nevoie.

„Va dura cel puțin patru luni pentru a reveni la 80% din fluxurile dinainte de conflict”, a declarat Sultan Ahmed Al Jaber, conducătorul Abu Dhabi National Oil Company, în fața Atlantic Council, în mai. „Fluxurile complete nu vor reveni înainte de primul sau chiar al doilea trimestru din 2027”.

Prețurile ridicate la petrol au lovit deja puternic cererea, care a scăzut mai mult decât în orice altă perioadă, cu excepția pandemiei de Covid-19, potrivit S&P Global Energy. Firma de cercetare estimează că, în trimestrul al doilea, consumul global de petrol și combustibili derivați va scădea cu aproape 5%. Agenția Internațională pentru Energie a prognozat o scădere mai modestă a cererii.

Implicațiile pe termen mai lung ale crizei vor depinde „de unde va ajunge Iranul și de cât de confortabil se va simți lumea – ce garanții va avea că fluxurile vor rămâne neîntrerupte”, a declarat Darren Woods, directorul general al Exxon Mobil, în cadrul unui apel cu analiștii luna trecută.