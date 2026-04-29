Un model „sinucigaș” de capitalism care duce la război și fascism amenință lumea, avertizează un șef de stat la un summit climatic

Gustavo Petro, la conferința mondială privind renunțarea la combustibilii fosili, în Columbia. 28 aprilie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Lumea este amenințată de un model „sinucigaș” de capitalism care conduce la război, fascism și la posibila dispariție a umanității, a declarat președintele Columbiei, care a a reunit 57 de guverne pentru a aborda criza climatică, potrivit The Guardian.

Gustavo Petro a dat vina pe interesele din sectorul combustibililor fosili pentru adoptarea unor măsuri din ce în ce mai disperate menite să împiedice tranziția către energia verde.

„Există o inerție în putere și în economia acestei forme arhaice de energie – combustibilii fosili – care duce la moarte. Fără îndoială, acea formă de capital poate comite suicid, luând cu ea umanitatea și alte forme de viață”, a spus el. „Întrebarea care trebuie pusă este dacă capitalismul se poate adapta cu adevărat la un model energetic fără combustibili fosili.”

Columbienii vor merge la urne luna viitoare pentru a alege un nou lider, iar Petro, care a fost ales primul președinte de stânga al țării în 2022, este împiedicat de constituție să candideze pentru un al doilea mandat consecutiv. Fostul economist și membru al unei grupări de gherilă a spus că lumea se află într-o poziție periculoasă: „Ne îndreptăm spre barbarie. Iar barbaria este preludiul sau chiar esența fascismului.”

Prima conferință mondială privind renunțarea la combustibilii fosili

În orașul de coastă Santa Marta, Columbia găzduiește prima conferință mondială privind renunțarea la combustibilii fosili. Două zile de discuții între miniștri guvernamentali și oficiali de rang înalt au început marți, fiind precedate de patru zile de dezbateri ale societății civile și ateliere academice.

Unele țări au început deja să lucreze la foi de parcurs pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili. Columbia și-a publicat proiectul de plan săptămâna trecută, iar marți Franța a devenit prima țară dezvoltată care a prezentat o foaie de parcurs națională pentru eliminarea combustibililor fosili, care include un calendar pentru eliminarea cărbunelui din rețeaua națională până în 2027, încheierea dependenței de petrol până în 2045 și a gazului fosil până în 2050.

Emisarul francez pentru climă: „Vrem să devenim o superputere electrică”

Benoit Faraco, emisarul francez pentru climă, a spus că planul merge mai departe decât strategia națională a țării din cadrul acordului de la Paris. De decenii, energia nucleară furnizează cea mai mare parte a electricității Franței, iar aceasta va fi completată printr-o creștere a energiei regenerabile.

„Acest proces ne-a făcut să realizăm că vrem să devenim o superputere electrică”, a spus Faraco. „Vrem să fim Arabia Saudită a electricității din Europa, vânzând electroni verzi Regatului Unit, Irlandei, Germaniei și altor țări.”

Pe măsură ce țările au trecut la discuții detaliate despre calendare de acțiune și despre stimularea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon, un mesaj-cheie a venit din partea țărilor în curs de dezvoltare și a experților financiari: abordarea datoriei trebuie să fie un pilon central al oricărei platforme globale de acțiune climatică.

Datoria în Africa s-a dublat doar în ultimii cinci ani

Tzeporah Berman, fondatoare și președintă a inițiativei Fossil Fuel Treaty, a spus: „Există multe țări producătoare de combustibili fosili din sudul global care sunt împinse să își extindă producția doar pentru a-și plăti datoriile. Există o criză a datoriilor în expansiune în sudul global. Este imposibil pentru țări să își imagineze măcar o tranziție de la combustibili fosili cu un spațiu fiscal atât de limitat.”

Datoria în Africa s-a dublat doar în ultimii cinci ani, ajungând la peste 1.000 de miliarde de dolari. Creșterea ratelor dobânzilor, impusă de băncile centrale pentru a reduce inflația cauzată parțial de crizele legate de combustibilii fosili, adaugă presiune suplimentară, în timp ce creșterea prețurilor la combustibil și alimente pune cerințe suplimentare asupra economiilor afectate.

Susana Muhamad, fost ministru al mediului din Columbia și acum trimis special al inițiativei Fossil Fuel Treaty, a spus că țările care se luptă să plătească dobânzile la datorii nu își pot permite importuri precum medicamente, îngrășăminte și tehnologie fără veniturile din exportul de combustibili fosili. „Este o problemă a dependenței economice a țărilor de veniturile fiscale, dar și a balanței comerciale, pentru a-și putea susține economiile”, a spus ea.

Mulți delegați din sudul global au vorbit despre probleme similare, întrucât plățile mari ale datoriilor au redus rezervele valutare, iar dobânzile ridicate au făcut mai dificilă contractarea de împrumuturi pentru investiții în energie regenerabilă. Muhamad a spus: „Nu pot sublinia suficient cât de important este că acest lucru a fost discutat.”

Datorii uriașe rezultate din proiecte legate de combustibili fosili

Mai mulți activiști ai societății civile au cerut anularea datoriilor. Lidy Nacpil, coordonatoare a mișcării Asian Peoples’ Movement on Debt and Development, a declarat:

„Salutăm poziția adoptată de delegații de rang înalt din Santa Marta, care au recunoscut că o tranziție justă este imposibilă atâta timp cât națiunile din sudul global rămân înlănțuite de datorii prădătoare, nesustenabile și ilegale. O mare parte din datoria pe care popoarele noastre sunt forțate să o plătească nu le-a adus beneficii și, de fapt, a provocat daune oamenilor și planetei, cum ar fi datoriile uriașe rezultate din proiecte legate de combustibili fosili.”

Această conferință nu va produce noi promisiuni de finanțare pentru țările în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să iasă din capcanele datoriei și să finanțeze o „tranziție justă” către o economie cu emisii reduse de carbon, dar ar putea genera idei noi pentru reforme financiare care să stimuleze investițiile.

1.500 de miliarde de dolari anual subvenții pentru combustibili fosili

Leo Roberts, director adjunct interimar pentru tranziția energetică la think tank-ul E3G, a spus: „Santa Marta nu a fost niciodată locul unde să se stabilească o sumă mare nouă pentru finanțarea tranziției de la combustibili fosili, dar este un spațiu în care pot avea loc discuții despre, de exemplu, reforma subvențiilor pentru a redirecționa cele 1.500 de miliarde de dolari anual în subvenții pentru combustibili fosili către alte scopuri.”

Nick Robins, director senior pentru finanțe și sectorul privat la think tank-ul World Resources Institute, a spus că țările ar trebui, de asemenea, să lucreze pentru a „opri oxigenul financiar al combustibililor fosili”, de exemplu prin reforme ale reglementărilor bancare. Acest lucru ar trebui să includă împiedicarea industriei combustibililor fosili de a-și evalua singură riscul climatic, a spus el.