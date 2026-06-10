Un compus chimic detectat în apa de la robinet afectează capacitatea de reproducere umană, anunță o agenție UE: "Contaminare durabilă"

2 minute de citit Publicat la 15:28 10 Iun 2026 Modificat la 15:28 10 Iun 2026

TFA ajunge în apa de la robinet după ce se depune la suprafața apei și pe sol, contaminând resursele acvifere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a comunicat miercuri acidul trifluoroacetic, TFA, prezent în apa de la robinet, este "toxic pentru reproducere", relatează Agerpres, care citează AFP.

Utilizat pe scară largă în industrie și ca erbicid, TFA este, de asemenea, o substanță "foarte persistentă și foarte mobilă, susceptibilă de a provoca o contaminare foarte durabilă și difuză a resurselor de apă", a precizat ECHA.

Această clasificare va trebui să fie confirmată în curând de Comisia Europeană.

În Franța, Agenția Națională de Securitate Sanitară, ANSES, a anunțat în decembrie 2025 că a detectat TFA în 92% dintre eșantioanele de apă analizate.

Cum ajunge TFA în apa de la robinet

Acidul trifluoroacetic ajunge în apa de la robinet în principal prin degradarea pesticidelor sintetice și a gazelor fluorurate folosite în refrigerare și aparatele de aer condiționat.

Aceste substanțe se descompun formând TFA, care apoi se infiltrează în apele subterane și de suprafață.

Deoarece are o structură moleculară extrem de simplă și nu se degradează în natură, TFA nu poate fi filtrat sau eliminat prin stațiile convenționale de tratare a apei potabile.

Unde se utilizează TFA

TFA este o substanță foarte acidă, solubilă și stabilă, iar proprietățile sale au făcut ca acest compus să capete utilizare industrială.

Acidul trifluoroacetic este folosit ca materie primă în producția de pesticide.

Degradarea unora dintre ele, cum ar fi erbicidul Flufenacet, duce la contaminarea cu TFA.

În industria farmaceutică, TFA este folosit pe post de catalizator în sinteza medicamentelor, în special a celor împotriva cancerului.

TFA poate fi întâlnit și în produse chimice utilizate în sistemele de încălzire și climatizare.

Acord la Bruxelles pentru a pune TFA pe lista poluanților de urmărit cu prioritate

"Decizia de miercuri (a agenției europene) confirmă ceea ce noi semnalăm încă din 2023: TFA nu este un metabolit inofensiv al PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilice, numite "chimicale eterne", deoarece nu se descompun în natură, n.r.).

El poate fi toxic pentru ființa umană, iar riscurile sunt cele mai ridicate în timpul perioadelor cele mai vulnerabile ale vieții: sarcina și copilăria fragedă", a comentat Angeliki Lyssimachou, coordonatoarea pentru probleme științifice și politice din cadrul ONG-ului Pesticide Action Network (PAN) din Europa.

La Bruxelles, eurodeputații și statele membre au ajuns la un acord pentru a adăuga 25 de substanțe din categoria PFAS, inclusiv TFA, pe lista poluanților de controlat cu prioritate în cursurile de apă.

Parlamentul European și cele 27 de țări din UE trebuie acum să aprobe această lege, înainte ca ea să poată fi transpusă în legislațiile țărilor europene până la sfârșitul anului 2027.

Comisia Europeană colaborează cu Organizația Mondială a Sănătății pentru a evalua și a recomanda valorile sanitare revizuite pentru PFAS și TFA din apa potabilă, notează AFP.

Peste planetă plouă cu TFA

Un studiu recent realizat de cercetători de la Lancaster University arată că, între anii 2000 și 2022, peste 335.000 de tone de TFA s-au depus pe suprafața Pământului.

Acidul a ajuns în atmosferă după descompunerea gazelor folosite în instalațiile de răcire și de aer condiționat și după degradarea unor anumite substanțe din industria farmaceutică.

Procesul de descompunere a generat TFA.

Acidul fost identificat deja în apa de ploaie, în lacuri, râuri, soluri și chiar în eșantioane de gheață prelevate din Arctica.

Descoperirea este considerată extrem de îngrijorătoare, deoarece această substanță se degradează extrem de greu și continuă să se acumuleze în mediu.

Potrivit specialiștilor, TFA este prezent deja în sângele și urina oamenilor, iar impactul său pe termen lung asupra sănătății nu este încă pe deplin înțeles.

Unele autorități europene consideră că există indicii ale efectelor nocive produse de TFA asupra reproducerii și asupra ecosistemelor acvatice.

Cercetătorii mai avertizează că noile generații de agenți frigorifici, promovate ca alternative mai prietenoase cu clima, ar putea contribui la creșterea nivelurilor de TFA în următoarele decenii.