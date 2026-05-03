Tatăl jucătorului Dragoș Huiban, de la Metaloglobus, a murit în parcarea stadionului din Galaţi, după ce a făcut infarct

Publicat la 11:56 03 Mai 2026

Tatăl jucătorului Dragoș Huiban, de la Metaloglobus, a murit chiar după meciul jucat de fiul său la Galaţi. Bărbatul de 78 de ani îl aştepta pe fotbalist în parcarea stadionului atunci când a făcut infarct.

Tragedia s-a petrecut după fluierul final al meciului Oțelul - Metaloglobus, 2-2. Tatăl fotbalistului Dragoș Huiban venise din Bârlad pentru a-şi vedea fiul jucând. În timp ce-l aştepta pe Dragoş să iasă de la evstiare, în parcarea stadionului, bărbatului i s-a făcut rău. Echipajele SMURD aflate la faţa locului au intervenit imediat şi au efectuat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor medicale, care au durat 45 de minute, a fost declarat decesul din cauza unui stop cardio-trespirator.

Tatăl jucătorului avea antecedente medicale, el suferind un accident vascular cerebral în urmă cu câţiva ani. Oficialii lui Metaloglobus şi colegii jucătorului Dragoș Huiban au transmis mesaje de condoleanţe, pentru a-şi arăta susţinerea pentru familia îndurerată.