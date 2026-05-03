Un bărbat conducea cu viteză spre spital, cu soția însărcinată în mașină, când a fost prins de radar. A primit o amendă uriașă

1 minut de citit Publicat la 11:42 03 Mai 2026 Modificat la 11:44 03 Mai 2026

FOTO: Poliția germană

Un bărbat din orașul german Recklinghausen a fost sancționat cu 400 de euro și a rămas fără permis pentru o lună după ce a gonit spre spital, încercând să-și salveze copilul nenăscut. Ulterior, instanța a decis anularea sancțiunii, potrivit publicației Bild.

Incidentul s-a petrecut în timpul nopții, după ce soția lui însărcinată a făcut o hemoragie severă. În lipsa unei ambulanțe disponibile într-un interval util, bărbatul, în vârstă de 29 de ani, a decis să o transporte personal la spital.

Pe o stradă din Gelsenkirchen, la ora 01:30, autoturismul lui, un Mercedes-Benz, a fost înregistrat de radar circulând cu 99 km/h într-o zonă urbană. La scurt timp după tragedie (copilul nu a putut fi salvat) autoritățile i-au transmis procesul-verbal de contravenție, care includea amenda, suspendarea permisului și taxe administrative suplimentare.

Bărbatul a contestat sancțiunea, invocând caracterul de urgență al situației. Cu toate acestea, autoritățile au respins inițial argumentele, precizând că acestea nu justifică închiderea procedurii.

Conform datelor din dosar, cuplul s-a prezentat inițial la cel mai apropiat spital, unde medicii au recomandat transferul către o maternitate specializată, cu ambulanță și echipaj medical. Avocatul bărbatului, Jens Tuschhoff, a explicat că lipsa unei ambulanțe disponibile a determinat decizia clientului său de a conduce personal.

Cazul a ajuns în fața Judecătoriei din Gelsenkirchen, care a decis închiderea procedurii cu acordul procurorilor. Instanța a invocat o prevedere legală ce permite renunțarea la sancțiune atunci când aplicarea acesteia „nu este necesară”.

Apărarea a susținut că autoritățile locale ar fi putut renunța la amendă încă din faza administrativă, calificând decizia inițială drept „lipsită de empatie”.