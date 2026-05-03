Europa vs. America: Unde „răsar” miliardarii mai repede? Răsturnare de situație până în 2031

3 minute de citit Publicat la 09:12 03 Mai 2026 Modificat la 09:13 03 Mai 2026

Ponderea Europei în numărul total de miliardari la nivel global este în creștere ușoară. Foto: Hepta

Ponderea Europei în numărul total de miliardari la nivel global este în creștere ușoară, în timp ce regiunea Americilor va înregistra un declin minor, în ciuda unei creșteri în cifre absolute. Euronews Business a analizat în detaliu explozia numărului de miliardari prognozată pentru perioada 2026-2031.

Numărul miliardarilor în dolari este în plină ascensiune și nu dă semne de încetinire. Populația globală de miliardari a crescut de la 2.723 de persoane în 2021 la 3.110 în 2026, o creștere de 14% în doar cinci ani.

Se preconizează însă că ritmul va accelera. Conform raportului „Wealth Report 2026” realizat de Knight Frank, numărul miliardarilor va crește cu 26% în următorii cinci ani, ajungând la 3.915 până în 2031.

Europa va fi unul dintre principalele motoare ale acestei creșteri. Se estimează că numărul miliardarilor europeni va urca de la 780 în 2026 la 994 până în 2031, un salt de 27%.

„Asistăm la una dintre cele mai semnificative schimbări în distribuția globală a averii din istoria modernă”, a declarat Liam Bailey, director global de cercetare în cadrul Knight Frank.

Dar care sunt țările care vor vedea cea mai mare creștere? Și cum se compară evoluția Europei cu cea a Americilor?

Raportul urmărește primele 20 de țări cu cea mai rapidă creștere prognozată. Opt dintre acestea sunt europene, fiind dominate de țările nordice. Totuși, la nivelul întregului clasament, Arabia Saudită ocupă primul loc, cu un salt uriaș de 183%, de la 23 la 65 de miliardari până în 2031.

Țările nordice domină creșterea europeană

Polonia este liderul Europei în acest clasament. Numărul miliardarilor de aici se va dubla, crescând de la 13 la 29 (o creștere de 123%).

Suedia ocupă locul al doilea în Europa și al treilea la nivel global, cu o creștere de 81% (de la 32 la 58). Urmează Danemarca, unde cifrele vor urca de la 12 la 21, reprezentând un avans de 75%.

Norvegia completează dominanța nordică, numărul miliardarilor crescând aici de la 17 la 26 (un plus de 53%). Astfel, trei din primele patru țări europene cu cea mai rapidă creștere provin din regiunea nordică.

Austria va înregistra o creștere de 50%, ajungând la 18 miliardari. Spania urmează cu un avans de 40%, urmând să numere 53 de miliardari până în 2031. Italia, o altă economie majoră, își va vedea numărul de miliardari crescând de la 61 la 82.

Turcia, țară candidată la UE, are prognozată o creștere de 31%, de la 35 la 46 de miliardari.

Aceste clasamente se bazează pe ratele de creștere pe cinci ani. Din acest motiv, economii mari precum Marea Britanie, Germania sau Franța nu apar în topul ritmului de creștere. Germania, spre exemplu, conducea Europa în 2025 cu 171 de miliardari, conform datelor Forbes.

Dacă ierarhizăm aceleași 20 de țări după numărul total de miliardari în 2031, India conduce cu 313, urmată de Australia și Singapore, cu câte 85 fiecare. Printre țările europene din listă, Italia domină clasamentul cu 82 de miliardari, iar Suedia este așteptată să ajungă la 58, depășind Spania (53).

Bailey a subliniat că, în ciuda șocurilor geopolitice majore și a presiunilor inflaționiste, capitalul privat a dat dovadă de o reziliență extraordinară. Rezultatele reflectă o accelerare structurală profundă a creării de bogăție la nivel mondial.

Numărul miliardarilor: Europa vs. Americile

Regiunea Asia-Pacific conduce lumea în ceea ce privește numărul de miliardari. Cei 1.116 miliardari de aici reprezintă 36% din totalul global în 2026.

Regiunea Americilor urmează cu 34% (împărțită între America de Nord cu 31% și America Latină cu 3%). Europa deține în prezent un sfert din miliardarii lumii.

Până în 2031, numărul miliardarilor din Europa va urca de la 780 la 994, apropiindu-se de pragul de 1.000. Ponderea sa globală va crește ușor la 25,4%.

America de Nord va câștiga miliardari în cifre absolute, crescând de la 995 la 1.089. Totuși, cota sa de piață va scădea de la 31% la 27,8%, fiind singura regiune care va înregistra o scădere a ponderii globale.

„Ceea ce observăm pe teren este că acumularea de avere crește pe fondul unui context economic global tot mai complex”, a explicat Rory Penn, președintele diviziei Private Office din cadrul Knight Frank.

„Persoanele ultra-bogate devin mult mai mobile, însă lista piețelor unde se simt cu adevărat confortabil să investească sau să își stabilească familiile s-a restrâns”.

Raportul subliniază că familiile cele mai sofisticate își împart acum averea între mai multe centre financiare – de regulă în Americi, Europa și Asia-Pacific. Această diversificare este alimentată de o nevoie profundă de securitate și de respectarea statului de drept.

„În ciuda taxelor mari și a inconsecvenței politice din Marea Britanie, unele familii proeminente încă aleg Londra pentru că «statul de drept rămâne ferm», chiar dacă alți investitori globali încep să vadă Europa tot mai mult ca pe «un muzeu, nu ca pe un loc unde să investești», așa cum s-a exprimat un miliardar australian din industria minieră”.