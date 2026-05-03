Ce amendă a primit şoferul unei betoniere care circula fără autorizaţie prin centrul Bucureştiului. "Se gândea că nu va fi observat"

1 minut de citit Publicat la 08:20 03 Mai 2026 Modificat la 08:20 03 Mai 2026

Ce amendă a primit şoferul unei betoniere care circula fără autorizaţie prin centrul Bucureştiului. Sursa foto: Primăria Bucureşti

Primăria Bucureşti a transmis că poliţiştii locali au depistat, sâmbătă, că o betonieră circula fără autorizaţie prin centrul Bucureştiului. Şoferul a fost amendat cu 5.000 de lei.

"Sâmbăta pe străzile din #București, pe Magheru. Și fără autorizație plătită. Șoferul probabil că se gândea că va traversa cu cifa Centrul Capitalei, de la Universitate spre Piața Romană, fără să fie observat.

Doar că polițiștii locali l-au tras pe dreapta. Nu avea autorizație pentru Zona A, astfel că a fost amendat cu 5.000 de lei.

Doar luna trecută, Poliția Locală a Municipiului București a verificat peste 900 de camioane care tranzitau orașul si a aplicat amenzi în valoare de jumătate de milion de lei. Continuăm", a transmis instituţia.

Au ridicat un chioşc „uitat” de 20 de ani în centru

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, sâmbătă, că un chioşc „uitat” de 20 de ani pe bulevardul Magheru din Bucureşti, care ocupa ilegal domeniul public, a fost ridicat în sfârşit. Muncitorii au găsit sub el o mizerie de nedescris.

„20 de ani a stat aici. Nemișcat! Pe Magheru! Chiar și dacă chioșcul nu ocupa legal domeniul public, era uitat pe principalul bulevard al Capitalei, iar de mult timp devenise un obstacol pe trotuar plin de mâzgălituri.

Poliția Locală a Municipiului București și Administrația Străzilor au făcut demersuri pentru a fi eliberată zona dedicată pietonilor.

Strada este administrată de Primăria Sectorului 1, astfel că ADP S1 a intrat rapid să-l ridice.

Sub el era o mizerie cruntă, dar zona a fost curățată. Lucrăm împreună pentru a pune Bucureștiul la punct. Contează fiecare intervenție menită să scoată orașul la lumină”, a transmis Primăria Municipiului Bucureşti.

Imagini AICI.