Cât costă motorina şi benzina duminică, 3 mai. Carburanţii s-au scumpit din nou, la pompă

Motorina şi benzina sunt mai scumpe duminică, 3 mai, faţă de ziua precedentă. În medie, preţurile carburanţilor s-au majorat cu 1-2 bani, însă este de remarcat că se păstrează trendul ascendent. Astfel, un litru de motorină standard costă acum 9,8 lei, la staţiile unor companii, iar benzina se comercializează cu 9,01 lei/litru. Un litru de GPL costă 4,34 lei.

Motorina premium se vinde, la pompă, cu 10,59 lei pentru un litru, iar benzina premium costă 9,64 lei/litru. Raportat la aceste preţuri, costul pentru un plin de motorină standard, la un rezervor de 50 litri, este de 490 lei, iar pentru un plin de benzină standard plătim 450 de lei, tot la un rezervor de 50 litri.

De ce unele benzinării din România pot rămâne fără stocuri

Unele benzinării din România se pot confrunta cu situaţii de indisponibilitate a carburanţilor, din cauza cererii, dar acestea sunt situaţii punctuale şi de scurtă durată, staţiile fiind realimentate rapid, potrivit reprezentanţilor OMV Petrom.

„În unele staţii pot apărea temporar situaţii de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale şi de scurtă durată, staţiile fiind realimentate rapid. Preţurile curente la pompă reflectă atât limitarea adaosului în activitatea de distribuţie, cât şi în activitatea de rafinare, precum şi avantajele generate de modelul de business integrat. Această evoluţie a generat o creştere accelerată a cererii”, au declarat, la solicitarea Agerpres, reprezentanţii OMV Petrom.

Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 de benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.