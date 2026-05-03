Ce e mai avantajos în 2026: chiriaş sau proprietar? Costurile reale pentru fiecare. "Dacă ne pierdem jobul, creditul nu dispare"

Chirie sau credit? O decizie pe care, mai devreme sau mai târziu, majoritatea românilor este nevoită s-o ia. Plătim oricum lunar, deci instinctul ar fi că mai bine achităm o rată şi rămânem şi cu ceva la final. Dar experţii susţin că nu este atât de simplu. Între cele două costuri, chirie şi credit, există diferenţe importante.

Cât ne costă, de fapt, rata, dacă alegem să contractăm un credit? De exemplu, pentru un împrumut de aproximativ 100.000 de euro, la dobânzile oferite în piaţă, rata lunară se situează între 540 euro - 600 de euro. Pare suportabil, iar aici apare tentaţia. Însă, în realitate, până ajungem să plătim prima rată mai sunt şi alte cheltuieli: avansul, taxele, mobilatul. Se adună alte câteva zeci de mii de euro, bani cheltuiţi din propriul buzunar, pe lângă suma luată din bancă.

În realitate, nu cumpărăm doar o locuinţă, ci şi un angajament pe termen lung. Pentru acel credit de 100.000 de euro, ajungem, în timp, cu dobânzi, să plătim 200.000 de euro. Costul total al unui împrumut este cel care schimbă complet imaginea.

Avantajele cumpărării unui imobil:

locuinţa este a noastră,

nu ne afectează creşterea chiriilor,

senzaţia că, în timp, construieşti ceva

Dezavantajele cumpărării unui imobil:

ne pierdem flexibilitatea,

dependenţă de job

Chiria este privită ca "bani pierduţi", însă ea ne cumpără flexibilitatea. Oferă libertate, nu avem presiune, nici datorii.

Întrebarea corectă este: "Ce mi se potriveşte acum?". Pentru că decizia chirie sau locuinţă proprie trebuie luată în funcţie de momentul în care te afli în viaţă. Diferenţa reală între cele două este între flexibilitate şi angajament.

Tot mai puţini români îşi permit să-şi cumpere o locuinţă

Visul unei locuinţe proprii devine tot mai greu de atins pentru români. Într-un context economic marcat de scumpiri, preţul apartamentelor a crescut, iar ratele bancare au ajuns la niveluri uriaşe. Salariile oamenilor nu mai acoperă nici măcar cheltuielile de bază, iar ideea unul credit ipotecar devine, în multe cazuri, doar un vis.

A devenit tot mai greu de accesat un credit ipotecar, în România, potrivit unei analize a unei platforme din domeniul imobiliar. De exemplu, la un salariu mediu net de 5.500 lei, ca să cumperi un apartament de 110.000 de euro, în Bucureşti, rata ar fi 54% din salariu. La acelaşi exemplu, anul trecut, rata era 44% din leafă.

Piaţa rezidenţială din Bucureşti a început anul cu o scădere de 18,6% a numărului de tranzacţii cu apartamente în ianuarie-februarie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, relevă o analiză a unei companii imobiliare. În judeţul Ilfov, declinul a fost de 10,9%.