Tot mai puţini români îşi permit să-şi cumpere o locuinţă. Care sunt cauzele şi cum a fost afectată piaţa imobiliară în 2026

Visul unei locuinţe proprii devine tot mai greu de atins pentru români. Într-un context economic marcat de scumpiri, preţul apartamentelor a crescut, iar ratele bancare au ajuns la niveluri uriaşe. Salariile oamenilor nu mai acoperă nici măcar cheltuielile de bază, iar ideea unul credit ipotecar devine, în multe cazuri, doar un vis.

A devenit tot mai greu de accesat un credit ipotecar, în România, potrivit unei analize a unei platforme din domeniul imobiliar. De exemplu, la un salariu mediu net de 5.500 lei, ca să cumperi un apartament de 110.000 de euro, în Bucureşti, rata ar fi 54% din salariu. La acelaşi exemplu, anul trecut, rata era 44% din leafă.

S-au scumpit imobiliarele şi din cauza creşterii TVA. Specialiştii arată că anul 2026 oricum a început cu prudenţă. Mai puţini români au cumpărat locuinţe în primele 2 luni din acest an. Nu sunt semnale ca va scădea nici dobânda-cheie, menţinută de BNR la 6,5%. Totuşi, dobânzile plătite de români vor rămâne ridicate.

Vânzările au scăzut cu peste 18% în București

Piaţa rezidenţială din Bucureşti a început anul cu o scădere de 18,6% a numărului de tranzacţii cu apartamente în ianuarie-februarie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, relevă o analiză a unei companii imobiliare. În judeţul Ilfov, declinul a fost de 10,9%.

În anul 2025, volumul total al tranzacţiilor în zona metropolitană Bucureşti-Ilfov a coborât cu 8,5% faţă de 2024, la 55.297 de unităţi, în timp ce preţurile unităţilor noi au crescut cu aproximativ 20%, ajungând la o medie de 2.500 euro/mp.

„Ceea ce vedem acum în piaţă este consecinţa unui deficit de autorizare acumulat pe parcursul mai multor ani, care se suprapune peste o cerere în aşteptare şi peste un cadru de reglementare în schimbare", a declarat Oana Popescu, Head of Residential în cadrul Crosspoint Real Estate, citată în prezentarea analizei.

Contextul macroeconomic în care se desfăşoară această corecţie rămâne dificil, cu o inflaţie anuală medie de 7,3% în 2025, cea mai ridicată din UE, un salariu mediu net de 1.120 euro în decembrie 2025 şi o piaţă a muncii în deteriorare, cu o rată a şomajului urcând la 6%.

Accesibilitatea rămâne o provocare structurală, iar achiziţia unui apartament în Bucureşti necesită în prezent echivalentul a şapte până la nouă ani de venit mediu net.