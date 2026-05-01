Spunem adio hârtiei igienice? Tot mai mulți oameni aleg alternative mai curate și mai ieftine

2 minute de citit Publicat la 15:18 01 Mai 2026 Modificat la 15:27 01 Mai 2026

Tot mai mulți oameni aleg alternative mai curate și mai ieftine la hârtie igienică FOTO: Getty Images

O schimbare discretă, dar semnificativă, are loc în băile din întreaga lume. Din America de Nord până în Asia, tot mai mulți consumatori renunță la clasica rolă de hârtie igienică în favoarea unor alternative considerate mai sustenabile, mai economice și mai prietenoase cu mediul.

De ce renunță oamenii la hârtia igienică

Motivele sunt variate. Unele gospodării vor să reducă cheltuielile pe termen lung pentru un produs de unică folosință. Altele sunt tot mai preocupate de impactul asupra mediului, în special de defrișări și consumul de resurse.

Această schimbare de mentalitate a dus la apariția unei game variate de alternative: de la hârtie din bambus, până la bideuri moderne care se montează rapid și ușor.

Nu materialul contează cel mai mult, ci cum este produs

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, publicat de Science Direct, arată că impactul asupra mediului nu depinde atât de mult de tipul de fibră (lemn sau bambus), cât de modul în care este produsă hârtia.

Fabricile care folosesc energie bazată pe cărbune, cum este cazul multor unități din China, generează emisii mult mai mari. În schimb, producătorii din Canada sau Brazilia folosesc surse mai curate, precum energia hidro sau resturile lemnoase rezultate din procesul industrial.

Concluzia este clară: infrastructura de producție contează mai mult decât materia primă.

Hârtia ultra-moale vine cu un cost ascuns

Un alt aspect mai puțin cunoscut este impactul hârtiei igienice premium. Produsele „ultra-soft” necesită procese tehnologice mai intensive, care consumă mai mult gaz și electricitate.

Rezultatul? O amprentă de carbon mai mare, indiferent dacă hârtia este produsă din lemn sau bambus. Cu alte cuvinte, confortul suplimentar vine cu un cost real pentru mediu.

Bideurile, alternativa care câștigă teren

Pentru unii consumatori, soluția este simplă: reducerea drastică sau chiar eliminarea hârtiei igienice.

Bideurile, folosite de mult timp în Europa și Asia, devin tot mai populare și în alte regiuni. Modelele moderne variază de la dispozitive simple, mecanice, până la sisteme electrice cu apă încălzită și funcții de uscare.

Acestea pot reduce consumul de hârtie cu până la 75%, ceea ce le transformă într-o opțiune atractivă atât din punct de vedere economic, cât și ecologic.

O piață în creștere, în ciuda schimbărilor

Chiar dacă alternativele câștigă popularitate, piața globală a hârtiei igienice continuă să crească. Estimările arată că aceasta va ajunge la peste 66 de miliarde de dolari până în 2031, cu cea mai rapidă expansiune în Asia-Pacific.

Pentru cei care vor să reducă impactul asupra mediului, specialiștii recomandă câteva soluții simple:

reducerea consumului total de hârtie (de exemplu, prin utilizarea unui bideu),

alegerea produselor realizate din materiale reciclate,

evitarea variantelor ultra-procesate, care consumă mai multă energie.

Important de reținut este că bambusul nu este automat o soluție „verde”. Dacă este produs folosind energie curată, poate fi la fel de sustenabil ca hârtia din lemn, dar nu mai mult.