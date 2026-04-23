O groapă de gunoi e pe primul loc în topul celor mai mari 50 de surse de emisii de metan din lume. În ce țară se află și cât poluează

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a publicat joi lista cu cele mai mari 50 de surse antropice de emisii de metan - un puternic gaz cu efect de seră -, în fruntea căreia se află o groapă de gunoi din Chile şi mai multe situri de exploatare a petrolului sau a gazelor din Turkmenistan, informează AFP, potrivit Agerpres.

Aceste 50 de surse principale de emisii de metan, la data de aprilie 2026, au fost identificate cu ajutorul a aproximativ 30 de sateliţi, a precizat Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) în textul său.

Groapa de gunoi din Chile, responsabilă pentru cel puţin un sfert din încălzirea globală actuală

Sursa de origine umană care emite cea mai mare cantitate de metan (CH4), cu un potenţial de încălzire de 80 de ori mai puternic în comparaţie cu dioxidul de carbon (CO2) pe o perioadă de 20 de ani, este o groapă de gunoi situată la aproximativ 60 de kilometri nord de capitala Chile, Santiago de Chile.

Numai acesta emite într-un an peste 100.000 de tone din acest gaz care, potrivit oamenilor de ştiinţă, este responsabil pentru cel puţin un sfert din încălzirea globală actuală.

Chile mai are o groapă de gunoi, de data aceasta situată la aproximativ 50 de kilometri sud de capitală, care se află în top 10 al siturilor responsabile de cele mai mari emisii.

Turkmenistanul deţine patru dintre cele 10 situri cu cele mai mari emisii, instalaţii legate de exploatarea hidrocarburilor.

Sateliții „detectează doar cele mai importante emisii de metan”

Printre celelalte situri cu emisii ridicate de acest gaz care încălzeşte atmosfera, identificate pe baza unei perioade mobile de şase luni, se numără, de asemenea, instalaţii legate de producţia de cărbune, în special în China.

Deşi aceste situri, în ansamblu, „reprezintă doar o mică parte din totalul emisiilor mondiale”, ele constituie „priorităţi în materie de reducere” a emisiilor, a explicat Observatorul Internaţional al Emisiilor de Metan (IMEO), un organism al UNEP. Acesta a precizat că sateliţii „detectează doar cele mai importante emisii de metan”.

ONU a anunţat în noiembrie 2022 lansarea unui program de alertă denumit Sistem de alertă şi intervenţie la metan (MARS), care permite alertarea rapidă a guvernelor şi a întreprinderilor după detectarea de către sateliţi a scurgerilor importante de metan.

Până în prezent, sistemul a permis „atenuarea” emisiilor provenite de la 41 de „surse majore de metan”. În total, ONU estimează că acestea au emis 1,2 milioane de tone de metan, ceea ce corespunde unui impact climatic „comparabil cu cel al aproape 24 de milioane de maşini pe benzină utilizate timp de un an”.

„Eliminarea acestor emisii” are un „impact pozitiv concret asupra climei”, a mai estimat joi ONU.

