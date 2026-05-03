Vreme ca de vară, de mâine. ANM: Temperaturile urcă până la 27 de grade. Unde va fi cel mai cald

1 minut de citit Publicat la 10:55 03 Mai 2026 Modificat la 10:55 03 Mai 2026

După valul de frig, săptămâna viitoare aduce vreme de vară. Un val de aer tropical va cuprinde țara, iar temperaturile vor ajunge până la 27 de grade Celsius. Sunt așteptate, totuși, și ploi.

Meda Andrei, meteorolog ANM: Urmează o săptămână caldă, cu temperaturi chiar mai ridicate decât ar trebui să fie în mod normal. Așadar, trecem de la zile mai reci la zile mai calde, dar primăvara este normal.

Vom avea o vreme atât de schimbătoare. Temperaturile vor fi cuprinse în general între 20 și 27 de grade, iar cele mai mari valori se vor înregistra în Banat, în Crișana, posibil prin sud-vestul Transilvaniei, vestul Olteniei.

În zona Capitalei vom avea temperaturi de peste 20 de grade, în jur de 23-24, apoi chiar și ușor peste 25 de grade.

Dacă facem referire la ploi, în prima jumătate a săptămânii, adică aproximativ până miercuri, doar izolat o să fie ploi de scurtă durată, însă după aceea acestea se înmulțesc. La început în partea de vest a țării, apoi și în celelalte regiuni. Nu vor fi continue, nu vor fi la fel de insistente ca cele care au fost în episodul trecut, dar din când în când, pentru câteva ore, cam în fiecare regiune ar putea să fie averse, posibil chiar și descărcări electrice, având în vedere că se vor produce pe un fond de vreme caldă.