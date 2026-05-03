Bogdan Ivan, după demiterea șefului ADR: „A fost 'executat' pentru că nu face parte din corul hashtagilor”

2 minute de citit Publicat la 23:21 03 Mai 2026 Modificat la 23:22 03 Mai 2026

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis duminică seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoş-Cristian Vlad, a fost demis din motive politice, nu din cauza activității sale. „Ne întoarcem la veșnica problemă: când ceva performează, înlocuim doar pentru că nu e din “gașca noastră”. Restul e zgomot”, acuză acesta.

Bogdan Ivan a afirmat că schimbarea nu ar avea legătură cu performanța profesională, ci cu refuzul lui Vlad de a se alinia unor presiuni politice.

El a explicat că o situația similară a avut loc și în urmă cu trei ani, în perioada în care era ministrul Digitalizării și s-au făcut presiuni asupra sa pentru a-l schimba pe Dragoș Vlad din funcție.

„Dragoș Vlad, Șeful ADR nu a fost schimbat pentru ca nu a livrat. Ci pentru că nu “a jurat credință #Rezist”!

Nu e o opinie. E un fapt. L-am cunoscut acum 3 ani când am devenit Ministrul Digitalizării. Nu era cu carnet de partid #PSD sau altă echipă.

Unii din echipa mea îmi cereau să îl schimb pentru ca e #OmulPNL. Eu nu iau decizii sugerate sau impuse de nimeni, ci doar de gândirea și conștiința mea.

Toți erau ironici când spuneam că Ivan și Vlad vor livra Cloud Guvernamental, după ce mai bine de 10 ani în care toți “potenții” politicii românești l-au promis. Ei au zis, iar eu și Dragoș Vlad am făcut (cu suport real din partea Premierului Marcel Ciolacu): am lucrat în execuție. Nu pe hârtie, nu în prezentări și am livrat în decembrie 2025 Cloud-ul Guvernamental.

Ce am mai făcut: 3 jaloane PNRR îndeplinite, 30 de instituții conectate, sisteme migrate, altele în curs, contracte semnate și concept pentru AI GigaFactory. Concret: proiecte de 7 miliarde de euro pentru România!

Motivul invocat oficial pentru schimbarea de acum câteva zile:

Problemele de la SEAP și Ghișeul.ro.

Exact sistemele vechi care trebuiau mutate în cloud — proces deja

început.

Pe românește:

au căzut niște sisteme vechi și a fost schimbat omul care le repara. Apoi ni se spune că „s-au pierdut bani”.

Nu s-au pierdut. S-au economisit”, a scris Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook.

Acesta acuză că fostul șef al ADR a fost „executat politic”.

„Concluzia: execuție politică. Pentru ca Dragoș Vlad, un profesionist apolitic a refuzat să “jure credința sectei #Rezist și să le “rezolve” toate solicitările deloc legale sau “ortodoxe”. Vă mira? Că “imaculații” ar scoate/bloca/înlocui proiecte doar ca să le ia unii “imaculați” ca și ei?

Cred că unele instituții ale statului ar putea să stea la o cafea cu Dragoș Vlad și să afle ce presiuni s-au pus pe el în ultimele luni.

Și ne întoarcem la veșnica problemă: când ceva performează, înlocuim doar pentru că nu e din “gașca noastră”. Restul e zgomot.

PS. Nu sunt prieten cu Dragoș Vlad și nu am nicio afinitate subiectivă.

Dar e un profesionist, vizionar și unul unul dintre cei mai serioși și patrioți oameni cu care am lucrat în cariera mea. Iar acum a fost “executat” pentru că nu face parte din corul hashtagilor. Două zile: tic-tac!”, a încheiat Bogdan Ivan.

Șeful Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Cristian Vlad, a fost demis în urmă cu două zile. Ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a acuzat, între altele, de management defectuos, după ce platforme precum ghiseul.ro și SEAP s-au blocat foarte des, dar și că ar fi făcut unele achiziții fără respectarea legii.